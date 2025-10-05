Tiểu thư Harper Beckham diện váy cúp ngực, ngồi trên đùi bố - David Beckham - gây tranh cãi

Sự xuất hiện của gia đình Beckham tại Paris Fashion Week luôn thu hút sự chú ý đặc biệt. Trong show diễn mới của Victoria Beckham, cô út Harper Beckham chiếm spotlight khi diện một chiếc váy lụa màu hồng phấn, dáng cúp ngực, tóc xõa dài tự nhiên. Thiếu nữ 14 tuổi khoe nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng phổng phao tuổi dậy thì. Tuy nhiên, khoảnh khắc Harper vô tư ngồi trên đùi bố trong hậu trường show diễn, cả hai mỉm cười trò chuyện thân mật giữa ánh đèn máy quay, lại gây ra tranh cãi.

Nhiều người khen ngợi mối quan hệ gắn bó, ấm áp giữa hai bố con David Beckham và Harper Beckham. Harper mới 14 tuổi nhưng đã ra dáng thiếu nữ, thường xuyên đồng hành cùng gia đình trong các sự kiện thời trang lớn. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả lại bày tỏ ý kiến trái chiều. Họ cho rằng trang phục của Harper có phần trưởng thành so với độ tuổi, và hành động ngồi lên đùi bố - quá thân mật, chưa thực sự phù hợp trong bối cảnh cô bé đã ở độ tuổi dậy thì, cần có khoảng cách nhất định với người khác giới, dù đó có là người bố thân thiết nhất.

Bức ảnh gây tranh cãi của David Beckham và con gái út Harper ở hậu trường show diễn của Victoria

Trên mạng xã hội, nhiều fan của gia đình Beckham vẫn bênh vực, cho rằng đây chỉ là khoảnh khắc tự nhiên của một cô bé bên cha mình. "Harper luôn là cô con gái nhỏ trong mắt David, dù có lớn thế nào", một bình luận viết.

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên David Beckham gây tranh cãi vì những hành động thể hiện tình cảm thân mật với con gái út. Trước đó, cựu danh thủ nhiều lần khiến dân mạng bàn tán khi đăng ảnh hôn môi Harper hoặc khoác vai, ôm con trong các sự kiện công khai. Dù phần lớn người hâm mộ cho rằng đó chỉ là sự yêu thương thuần túy của một người cha dành cho con gái, vẫn có không ít ý kiến cho rằng những cử chỉ này dễ bị hiểu sai khi Harper ngày càng trưởng thành. Mỗi lần như vậy, David Beckham đều chọn cách im lặng hoặc khẳng định anh không ngại thể hiện tình cảm với các con, bất kể lời bàn tán.

Dù gây ra những tranh luận trái chiều, không thể phủ nhận Harper Beckham đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông, trở thành gương mặt đáng chú ý trong thế hệ fashionista nhí nổi bật của Hollywood.

Harper tuổi 14 xinh đẹp, khí chất, vóc dáng phổng phao, ngày càng ra dáng mỹ nhân.

Ngoài bức ảnh gây tranh cãi, cư dân mạng dành rất nhiều lời khen cho tạo hình của Harper ở Paris Fashion Week năm nay. Harper xuất hiện tại hàng ghế khách mời cùng gia đình trong show diễn, cô bé toát lên vẻ dịu dàng, nữ tính. Cô chọn túi xách ton-sur-ton và trang điểm nhẹ nhàng, khác hẳn phong cách nhí nhảnh thường thấy trước đây. Harper gây sốt với phong thái tiểu thư tài phiệt, nhan sắc tiểu mỹ nhân, được bố và các anh che chở trước sự săn đón của truyền thông.

Thiếu nữ 14 tuổi luôn nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Mỗi bước Harper đi đều được bố và các anh bao bọc, che chở



