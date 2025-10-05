Trương Vinh Hiển công khai xin lỗi, rút ra bài học lớn tuổi 20 sau trận pickleball đầy drama với Lý Hoàng Nam

Trận bán kết đơn nam giữa Trương Vinh Hiển và Lý Hoàng Nam tại PPA Tour Asia Vietnam Cup là chủ đề cực nóng trên mạng xã hội mấy ngày gần đây. Nhiều khán giả cho rằng trọng tài đã xử lý chưa thỏa đáng ở tình huống quyết định, trong khi một bộ phận khác chỉ trích Trương Vinh Hiển vì thái độ bị cho là thiếu tôn trọng với đàn anh Lý Hoàng Nam.

Giữa làn sóng tranh cãi, tối 4/10, tay vợt sinh năm 2004 chính thức lên tiếng trên trang cá nhân, gửi lời xin lỗi tới khán giả, ban tổ chức và cả Lý Hoàng Nam. Anh viết: "Đây là một trận đấu đáng nhớ và là bài học lớn ở tuổi 20.

Trương Vinh Hiển lên tiếng về trận đấu đầy drama với Lý Hoàng Nam

"Đầu tiên, em muốn xin lỗi toàn thể khán giả và những người liên quan vì đã có 1 trận đấu gây tranh cãi.

Hơn tất cả, em đã có 1 bài học sau một trận đấu quá cảm xúc, khiến bản thân mình chưa xử lý thật tốt, em không có ý và lời nói khiêu khích chửi hay thiếu tôn trọng bất kỳ ai. Nếu ánh mắt, hành động trong thời điểm đó gây ra hiểu lầm thì đó là lỗi lớn của cá nhân em. Em đã nhìn nhận lại bản thân và đối mặt cũng như rút ra bài học về sự bình tĩnh, chuyên nghiệp trong thể thao. Suốt sự nghiệp thể thao của em, em luôn tôn trọng tất cả mọi người, từ khán giả tới đồng đội và cả người chơi phía bên kia sân.

Em mong khán giả hoan hỉ cho em một cơ hội để hoàn thiện bản thân".

Tay vợt trẻ cũng gửi lời cảm ơn tới Lý Hoàng Nam vì "đã cho em một trận đấu không thể quên", đồng thời mong khán giả "hoan hỉ cho em một cơ hội để hoàn thiện bản thân". Trương Vinh Hiển khẳng định sẽ nỗ lực không ngừng để phát triển bản thân và thi đấu cống hiến cho pickleball Việt Nam, đồng thời một lần nữa gửi lời xin lỗi vì thái độ của mình trong trận đấu.

Lời chia sẻ của Trương Vinh Hiển nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng thái độ nhận lỗi chân thành cho thấy sự trưởng thành của tay vợt trẻ tuổi. Dù vậy, vụ việc cũng là lời nhắc nhở quan trọng về tinh thần thể thao chuyên nghiệp và khả năng kiểm soát cảm xúc - yếu tố cần thiết với bất kỳ vận động viên nào đang theo đuổi con đường thi đấu đỉnh cao.