Đẳng cấp: McGuffin - Oncins lội ngược dòng khó tin, thắng 11-0 ở sec quyết định để vô địch PPA Tour Asia Vietnam Cup

Chiều nay (4/10), trận chung kết nội dung đôi nam PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025 tại Đà Nẵng khép lại bằng màn so tài mãn nhãn giữa hai cặp đôi hàng đầu: Tyson McGuffin - Franco Oncins và Bhatia - Navratil. Sau hơn một giờ thi đấu căng thẳng, McGuffin cùng đồng đội đã xuất sắc ngược dòng giành chiến thắng ấn tượng với tỉ số 5-11, 11-9, 11-0, chính thức lên ngôi vô địch.

Khởi đầu chậm trong sec 1 khi để thua 5-11, McGuffin - Oncins nhanh chóng lấy lại phong độ ở sec 2 với những pha xử lý chính xác và khả năng kiểm soát sân cực tốt, thắng nghẹt thở 11-9 để cân bằng tỉ số. Bước vào sec quyết định, bộ đôi này khiến toàn bộ khán đài như "nổ tung" khi thắng liền 11-0 tuyệt đối, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội ghi điểm nào - một màn trình diễn hiếm thấy ở cấp độ đỉnh cao.

IMG_2388

Ngay sau khi kết thúc trận đấu, McGuffin - Oncins không giấu nổi cảm xúc, ăn mừng cuồng nhiệt giữa sân. Oncins còn chạy như bay về phía khán giả, tung vợt pickleball lên khán đài như lời cảm ơn đến khán giả Việt Nam đã cổ vũ hết mình suốt trận. Nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay và tiếng reo hò không ngớt đã biến khoảnh khắc đăng quang thành một kỷ niệm khó quên tại Đà Nẵng.

Chiến thắng này không chỉ giúp McGuffin - Oncins củng cố vị thế của mình trên đấu trường PPA Tour Asia mà còn để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ, khẳng định đẳng cấp và tinh thần thể thao đáng ngưỡng mộ của những ngôi sao hàng đầu thế giới.