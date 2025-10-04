Đỉnh cao pickleball là đây: 4 cô gái "phẩy vợt", hàng nghìn khán giả phải vỗ tay rần rần

Khán giả tại Cung Tiên Sơn Đà Nẵng đã có một chiều 4/10 khó quên khi chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao của bốn tay vợt nữ tại chung kết đôi nữ PPA Tour Asia Vietnam Cup.

C. Wang, K. Christian, T. Wei và đặc biệt là "nàng thơ pickleball" Alix Trương đã có một màn trình diễn cực ấn tượng. Ngay từ những pha bóng đầu tiên, tốc độ và sự chính xác đã đẩy trận đấu lên cao trào. Wang – Christian thể hiện sự ăn ý gần như tuyệt đối, trong khi Alix Trương và T. Wei đáp trả bằng sự lì lợm và những cú đánh đầy bất ngờ. Mỗi pha đôi công đều khiến khán giả nín thở, rồi lại bùng nổ khi bóng chạm vạch hoặc cứu thua ngoạn mục.

Những pha bóng khiến cả khán đài bùng nổ

Khoảnh khắc để lại nhiều cảm xúc nhất chính là cú đánh của Alix Trương. Từ một tình huống tưởng chừng bất lợi, tay vợt gốc Việt tung ra đường bóng chéo sân hiểm hóc, buộc đối thủ bất lực đứng nhìn. Ngay lập tức, cả khán đài với hàng nghìn khán giả vỗ tay rần rần khích lệ các vận động viên bên dưới.



Nàng thơ Alix Trương với màn trình diễn đẹp mắt khiến khán giả vỗ tay không ngớt

Trận đấu cực đẹp mắt

Dù chung cuộc Alix Trương – T. Wei thất bại 0-2 trước Wang – Christian (8-11, 8-11), nhưng màn trình diễn của cả bốn tay vợt đã vượt ra ngoài kết quả. Đó là một trận đấu của cảm xúc, của sự khẳng định rằng pickleball nữ hoàn toàn có thể mang đến những khoảnh khắc mãn nhãn không kém bất kỳ nội dung nào khác.