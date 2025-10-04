Quang Hải chấn thương rồi!

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ không góp mặt trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam ở đợt FIFA Days tháng 10/2025 do chưa kịp bình phục chấn thương.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), cầu thủ sinh năm 1997 gặp vấn đề ở khớp vai phải. Ngày 3/10 vừa qua, Quang Hải đã tiến hành chụp cộng hưởng từ (MRI) để kiểm tra mức độ chấn thương. Kết quả cho thấy anh cần thêm thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi, chưa đủ điều kiện tham gia thi đấu ngay.

Quang Hải chấn thương

HLV trưởng Kim Sang Sik sau khi tham khảo ý kiến bộ phận y tế đã quyết định không triệu tập Quang Hải trong lần hội quân này. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng việc để tiền vệ CLB Công an Hà Nội nghỉ ngơi sẽ đảm bảo tốt hơn cho quá trình hồi phục lâu dài.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức tập trung tại TP.HCM từ ngày 4/10, với khoảng 5 ngày chuẩn bị trước khi bước vào loạt trận giao hữu gặp Nepal. Hai đội sẽ đối đầu ở hai lượt đấu, trận lượt đi diễn ra ngày 9/10 trên sân Gò Đậu (Bình Dương), và trận lượt về vào ngày 14/10 tại sân Thống Nhất (TP.HCM).