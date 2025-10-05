Bạn gái Cruz Beckham đáp trả cực mượt khi bị chế giễu yêu "phi công trẻ" kém 9 tuổi

Tuần lễ Thời trang Paris năm nay không chỉ là "sân khấu riêng" của Victoria Beckham mà còn là dịp để cả nhà Beckham cùng tỏa sáng. Xuất hiện nổi bật bên cạnh Cruz Beckham là bạn gái Jackie Apostel - cô nàng xinh đẹp, khí chất ngời ngời và ngày càng được nhắc đến như "con dâu tương lai" của nhà Becks.

Jackie ngồi ở hàng ghế đầu trong show diễn của Victoria, diện outfit sang chảnh, thần thái cực "high fashion" và không quên gửi lời cảm ơn đến mẹ người yêu vì một show diễn quá mãn nhãn. Tuy nhiên, giữa vô số lời khen, một bình luận lại khiến không khí bỗng chùng xuống: "Tại sao một người 29 tuổi lại hẹn hò với người 20 tuổi? Nghe có vẻ kỳ lạ đấy".

Không chọn cách im lặng, Jackie lập tức phản pháo cực khéo: cô viết rằng mình yêu Cruz bởi anh chàng "tốt bụng, hài hước, thông minh, quan tâm, nghiêm túc, tài năng, trung thành và còn rất đẹp trai nữa". Một câu trả lời vừa ngọt ngào vừa thông minh, thể hiện rõ EQ cao của nàng mẫu 9X khiến netizen chỉ biết thả tim rần rần.

Theo truyền thông Anh, Cruz - con trai thứ ba của David và Victoria Beckham - và Jackie bắt đầu hẹn hò từ tháng 6/2024 sau khi gặp nhau tại lễ hội âm nhạc Glastonbury. Cả hai công khai tình cảm vài tháng sau và hiện thường xuyên sánh đôi trong các sự kiện lớn. Tại Paris, cặp đôi cũng xuất hiện đầy tình tứ bên cạnh gia đình Beckham, chứng minh mối quan hệ ngày càng nghiêm túc.

Trong khi đó, anh cả Brooklyn Beckham và vợ là Nicola Peltz lại tiếp tục gây chú ý theo hướng trái ngược - cả hai đều vắng mặt tại show diễn của Victoria. Sự thiếu vắng này khiến cư dân mạng không khỏi bàn tán về mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" giữa vợ chồng Brooklyn với gia đình Beckham.

Nhưng tạm gác drama sang một bên, dân tình vẫn phải công nhận: giữa dàn "trai tài gái sắc" nhà Becks, Cruz và Jackie đang dần trở thành cặp đôi trẻ trung, cuốn hút nhất nhì nhà Becks hiện tại.