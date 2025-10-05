Messi dạo này!

Lionel Messi đang cho thấy phong độ chói sáng trong màu áo Inter Miami, khẳng định đẳng cấp của một huyền thoại vẫn còn nguyên giá trị ở tuổi 38. Sau giai đoạn chững lại vì chấn thương nhẹ, siêu sao người Argentina đã trở lại mạnh mẽ, góp công lớn giúp Inter Miami bứt phá trên bảng xếp hạng MLS 2025.

Ở trận đấu mới nhất gặp New England Revolution, Messi không ghi bàn nhưng vẫn là tâm điểm với hat-trick kiến tạo, giúp Inter Miami thắng đậm 4-1. Ba đường chuyền tinh tế của anh cho thấy khả năng "đọc trận" và kỹ thuật xử lý vẫn ở đẳng cấp khác biệt. Sau trận đấu Sofascore chấm Messi 9,1 điểm.

Messi vẫn cực thăng hoa khi thi đấu

Trước đó, ở trận gặp New York Red Bulls, Messi đã khiến cả sân vận động bùng nổ khi ghi 2 bàn và 2 kiến tạo trong chiến thắng 5-1. Chuỗi phong độ này giúp anh nâng tổng thành tích mùa giải lên 24 bàn thắng và 11 kiến tạo sau 25 trận, tức trung bình 1,4 lần góp dấu giày vào bàn thắng mỗi trận, một con số ấn tượng ngay cả với những ngôi sao ở đỉnh cao phong độ.

Không chỉ ghi bàn, Messi còn là "bộ não" trong mọi đợt tấn công của Inter Miami. Anh đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác hơn 81%, trung bình tạo ra gần 3 cơ hội ghi bàn mỗi trận. Điều đáng chú ý là phần lớn bàn thắng của Messi mùa này không đến từ chấm phạt đền, cho thấy anh vẫn duy trì bản năng săn bàn tự nhiên cùng khả năng kiến tạo xuất sắc.

Với màn trình diễn bền bỉ, Messi đã góp dấu giày vào 41 bàn thắng của Inter Miami mùa này và chỉ còn cách 5 pha kiến tạo nữa để cán mốc 400 kiến tạo trong sự nghiệp.