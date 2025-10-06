Drama pickleball khép lại: Khoảnh khắc Lý Hoàng Nam trò chuyện thoải mái với Trương Vinh Hiển gây sốt

Sau những tranh cãi tại trận bán kết đơn nam PPA Tour Asia – Vietnam Cup 2025, hai tay vợt Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển đã chính thức khép lại mọi hiểu lầm, thể hiện tinh thần thể thao và mong muốn cùng. nhau phát triển pickleball Việt Nam.

Chiều ngày 5/10, tại giải pickleball ở Quy Nhơn, hình ảnh Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển thoải mái trò chuyện bên ngoài sân đấu đã thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ. Khoảnh khắc thân mật này được xem là lời khẳng định rõ ràng nhất cho tinh thần thể thao đẹp, khi hai tay vợt gác lại mọi hiểu lầm để cùng nhau hướng đến mục tiêu chung đưa pickleball Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Lý Hoàng Nam và Trường Vinh Hiển ngồi trò chuyện (Ảnh: Pickleball đỉnh cao)

Cuộc trò chuyện của 2 người đàn ông (Video: Pickleball đỉnh cao)

Trước đó, trận bán kết giữa hai tay vợt Việt Nam từng gây chú ý lớn khi có tình huống gây tranh cãi về pha bóng trên vạch, dẫn đến không khí căng thẳng trên sân và nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả. Tuy nhiên, sau giải đấu, cả hai đã lên tiếng thể hiện sự cầu thị và tinh thần hòa giải.

Sau giải đấu, Trương Vinh Hiển đăng tải lời xin lỗi công khai, bày tỏ sự hối tiếc vì để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến hình ảnh của giải đấu. Tay vợt trẻ viết:

"Một trận đấu đáng nhớ, bài học ở tuổi 20. Đầu tiên, em muốn xin lỗi toàn thể khán giả và những người liên quan vì đã có một trận đấu gây tranh cãi. Em không có ý và lời nói khiêu khích, chửi hay thiếu tôn trọng bất kỳ ai. Nếu ánh mắt, hành động trong thời điểm đó gây ra hiểu lầm thì đó là lỗi lớn của cá nhân em. Em mong khán giả hoan hỉ cho em một cơ hội để hoàn thiện bản thân. Em sẽ nỗ lực không ngừng để phát triển bản thân mỗi ngày và thi đấu cống hiến cho pickleball Việt Nam".

Về phía mình, Lý Hoàng Nam thể hiện sự trân trọng trước thái độ cầu thị của đàn em, đồng thời kêu gọi khán giả nhìn nhận sự việc với tinh thần tích cực:

"Điều Nam trân trọng và chia sẻ là Hiển đã chủ động nhắn tin và biết nhận phần lỗi của mình. Bạn không tìm cách đổ trách nhiệm cho ai. Đó là điều không phải ai cũng đủ can đảm để làm. Nam mong khán giả có cái nhìn bao dung hơn và trao cho Nam và Hiển cơ hội tiếp tục hoàn thiện bản thân, đóng góp cho sự phát triển chung".