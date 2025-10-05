Trương Vinh Hiển bật khóc nức nở khi vô địch giải pickleball sau chuỗi ngày ngập tràn drama

Chiều 5/10, cặp đôi Đỗ Minh Quân – Trương Vinh Hiển đã xuất sắc đánh bại Đạt Trố – Triệu Cầu Lông với tỉ số 2-1 (11–1, 7–11, 11–6) để lên ngôi vô địch giải Pickleball Dankbaar Resort Open Cup 2025. Đây không chỉ là một chiến thắng ấn tượng về chuyên môn, mà còn là dấu mốc cảm xúc đặc biệt với riêng Trương Vinh Hiển.

Trận chung kết diễn ra đầy căng thẳng khi cả hai đôi đều thi đấu máu lửa, tạo nên những pha bóng kịch tính khiến khán giả tại sân Dankbaar Resort liên tục reo hò. Dù để mất thế trận ở ván 2, Minh Quân – Vinh Hiển vẫn bình tĩnh, phối hợp ăn ý để giành chiến thắng quyết định trong set 3, qua đó khép lại trận đấu với tỉ số 2–1.

Trương Vinh Hiển và đồng đội vô địch

Ngay khi cú đánh cuối cùng mang về điểm số chiến thắng, Trương Vinh Hiển đã bật khóc ngay trên sân. Những giọt nước mắt xúc động ấy là niềm vui, nỗ lực và sự giải tỏa sau chuỗi ngày đầy áp lực.

Vinh Hiển bật khóc

Vinh Hiển bật khóc. (Video: Trọng Mạnh)

Trước đó, Vinh Hiển từng đối mặt với nhiều khó khăn khi vướng vào tranh cãi với Lý Hoàng Nam ở bán kết PPA Tour Vietnam Cup, rồi thất bại trước Phúc Huỳnh trong trận chung kết. Vinh Hiển bị chỉ trích vì có thái độ và chơi không đẹp với đàn anh Hoàng Nam. Khép lại drama Vinh Hiển lên tiếng xin lỗi và nhận được sự cảm thông của Lý Hoàng Nam.

Sau chức vô địch, tay vợt sinh năm 2004 chia sẻ đầy xúc động:

"Lúc này em cảm thấy rất vui, xúc động khi giành chức vô địch. Em xin cảm ơn tất cả những khán giả đã luôn ủng hộ em. Đó là động lực để em tiếp tục cố gắng trong tương lai. Em ơn tất cả mọi người đã luôn tin tưởng và ủng hộ em".

Vinh Hiển chia sẻ sau trận đấu (Video: Trọng Mạnh)

Với chức vô địch Dankbaar Resort Open Cup 2025, Trương Vinh Hiển đã khép lại những ngày áp lực bằng một chiến thắng đầy cảm xúc.



