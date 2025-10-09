Bức ảnh gia đình Beckham không trọn vẹn

Hải Đăng, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 13:05 09/10/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Gia đình Beckham tham dự lễ ra mắt phim tài liệu của Victoria nhưng thiếu hai thành viên.

Bà xã của David Beckham - Victoria Beckham vừa có buổi ra mắt toàn cầu hoành tráng cho loạt phim tài liệu ba phần của Netflix mang tên "Victoria Beckham" tại trung tâm Anh. 

Trên thảm đỏ, Victoria Beckham rạng rỡ bên cạnh chồng mình, cựu danh thủ David Beckham. Ngoài ra còn có ba người con là Romeo, Cruz, và Harper, cùng với bạn gái của Cruz là Jackie Apostel.

Bức ảnh gia đình Beckham không trọn vẹn- Ảnh 1.

Gia đình đến cổ vũ tinh thần Victoria Beckham

Bức ảnh gia đình Beckham không trọn vẹn- Ảnh 2.

Vợ chồng Beckham cực tình cảm

Sự xuất hiện của gia đình Beckham, đặc biệt là sự đồng hành của David và các con như một nguồn động lực lớn với cột mốc quan trọng đối với Victoria.

Đáng chú ý, trong không khí ấm cúng của buổi ra mắt, sự vắng mặt của con trai cả Brooklyn Beckham và vợ Nicola Peltz Beckham, đã trở thành một tâm điểm thu hút sự chú ý của truyền thông. Đặc biệt sau những tin đồn về rạn nứt giữa Brooklyn và gia đình. Bức ảnh gia đình cực tình cảm nhưng lại không trọn vẹn vì đã vắng mặt mất 2 thành viên. 

Bức ảnh gia đình Beckham không trọn vẹn- Ảnh 3.

Bức ảnh gia đình Beckham không trọn vẹn- Ảnh 4.

Bức ảnh gia đình Beckham không trọn vẹn- Ảnh 5.

Bức ảnh gia đình Beckham không trọn vẹn- Ảnh 6.

 

Chưa thấy đôi nào bên nhau 25 năm vẫn tình như David với Victoria Beckham, nhìn ánh mắt Harper bên cạnh là đủ hiểu
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày