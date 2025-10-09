Bức ảnh gia đình Beckham không trọn vẹn

Bà xã của David Beckham - Victoria Beckham vừa có buổi ra mắt toàn cầu hoành tráng cho loạt phim tài liệu ba phần của Netflix mang tên "Victoria Beckham" tại trung tâm Anh.

Trên thảm đỏ, Victoria Beckham rạng rỡ bên cạnh chồng mình, cựu danh thủ David Beckham. Ngoài ra còn có ba người con là Romeo, Cruz, và Harper, cùng với bạn gái của Cruz là Jackie Apostel.

Gia đình đến cổ vũ tinh thần Victoria Beckham

Vợ chồng Beckham cực tình cảm

Sự xuất hiện của gia đình Beckham, đặc biệt là sự đồng hành của David và các con như một nguồn động lực lớn với cột mốc quan trọng đối với Victoria.

Đáng chú ý, trong không khí ấm cúng của buổi ra mắt, sự vắng mặt của con trai cả Brooklyn Beckham và vợ Nicola Peltz Beckham, đã trở thành một tâm điểm thu hút sự chú ý của truyền thông. Đặc biệt sau những tin đồn về rạn nứt giữa Brooklyn và gia đình. Bức ảnh gia đình cực tình cảm nhưng lại không trọn vẹn vì đã vắng mặt mất 2 thành viên.