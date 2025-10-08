Harper Beckham giống ai?

Càng lớn, Harper Beckham – con gái út nhà Beckham càng khiến dân tình chú ý bởi sự trưởng thành trong diện mạo và gu thời trang tinh tế. Nếu như thời thơ ấu, nhiều người nhận xét cô bé có nhiều nét giống bố David Beckham, thì khi bước vào tuổi dậy thì, Harper ngày càng mang dáng dấp của mẹ Victoria từ khuôn mặt, thần thái cho đến phong cách sống và thời trang.

Giống mẹ Victoria Beckham ở vẻ ngoài và năng khiếu nghệ thuật

Harper được khen ngợi ngày càng xinh đẹp, thanh thoát và nữ tính, giống hệt hình ảnh Victoria thời trẻ. Cô bé sở hữu gu ăn mặc tinh tế, thường chọn những trang phục nhẹ nhàng, sang trọng nhưng vẫn giữ nét hồn nhiên đúng tuổi. Báo chí Anh nhiều lần ví Harper như "phiên bản mini" của cựu thành viên nhóm nhạc Spice Girls.

Không chỉ dừng ở diện mạo, Harper còn có năng khiếu nghệ thuật và yêu thích ca hát, nhảy múa giống mẹ. Victoria từng chia sẻ rằng, con gái chính là nguồn cảm hứng bất tận cho mình trong công việc và cuộc sống. Nữ doanh nhân thậm chí đã từng ra mắt dòng nước hoa lấy cảm hứng từ Harper, thể hiện tình mẫu tử gắn bó.

Harper Beckham và mẹ

Gần gũi và tình cảm đặc biệt với bố David Beckham

Dù mang nhiều nét giống mẹ, Harper vẫn luôn là "công chúa nhỏ" của bố David. Cựu danh thủ nổi tiếng thường xuyên đưa con gái đi xem bóng đá, dự sự kiện hoặc cùng nhau đi ăn, đi chơi. Tình cảm giữa hai bố con luôn khiến người hâm mộ tan chảy từ những cái ôm ấm áp đến những khoảnh khắc Harper ngồi trên khán đài cổ vũ bố.

Harper và bố

Có thể nói, Harper Beckham là sự tổng hợp hoàn hảo giữa hai biểu tượng vẻ đẹp tinh tế, thanh lịch từ mẹ Victoria và sự ấm áp từ bố David. Ở tuổi dậy thì, cô bé không chỉ trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông mà còn là minh chứng sống động cho tình yêu, sự gắn kết đặc biệt trong gia đình Beckham.