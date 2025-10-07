Phản ứng của mẹ Taylor Swift trước bài hát 18+ về Travis Kelce

Taylor Swift vừa khiến fan cười ngất khi chia sẻ phản ứng vô cùng đáng yêu của mẹ mình - bà Andrea Swift - sau khi nghe ca khúc mới Wood. Đây là bài hát mang màu sắc gợi cảm trong album Life of a Showgirl, được cho là nói về "bản lĩnh đàn ông" của bạn trai Travis Kelce, cầu thủ nổi tiếng của đội Kansas City Chiefs.

Xuất hiện trong chương trình Morning Mash Up của SiriusXM. Taylor hài hước tiết lộ: "Mẹ tôi nghĩ bài hát nói về sự mê tín, mà đúng là… cũng có phần như vậy. Cô cười nói thêm: "Đó chính là điều thú vị của những câu hát hai nghĩa. Bạn có thể hát cho ai đó nghe, và họ sẽ chẳng nhận ra ẩn ý gì hết. Bạn sẽ thấy trong bài hát điều mà bạn muốn thấy thôi".

Mẹ của Taylor Swift phản ứng bất ngờ trước bài hát tục tĩu về chàng rể tương lai Travis Kelce

Với Wood, nữ ca sĩ 13 lần đoạt Grammy đã bước sang một "kỷ nguyên" mới khi không ngần ngại thể hiện khía cạnh táo bạo, trưởng thành và gợi cảm hơn trong âm nhạc. Bài hát nằm trong album phòng thu thứ 12 vừa ra mắt tuần trước, và ngay lập tức gây bão mạng xã hội vì loạt ẩn ý liên quan đến mối tình của Taylor và Travis Kelce.

Trong ca khúc, Taylor mở đầu bằng việc nhắc đến những mối tình cũ, xen lẫn những hình ảnh tượng trưng cho sự xui xẻo: hoa cúc trần trụi, con mèo đen, vết nứt trên đường. Cô khẽ thừa nhận mình "hơi mê tín một chút", rồi khéo léo chuyển mạch sang phần nói về tình yêu hiện tại - nơi mọi điềm xấu dường như tan biến khi cô gặp Kelce: "Tôi bắt chéo ngón tay cho đến khi anh nắm lấy tay tôi / Có vẻ như anh và em tự tạo nên vận may. Điềm xấu cũng hóa tốt, tôi chẳng cần phải gõ gỗ cầu may".

Càng về sau, Wood càng khiến người nghe đỏ mặt vì những câu hát chơi chữ táo bạo, đồng thời nhắc khéo đến podcast nổi tiếng của Kelce - chi tiết khiến fan không thể nhầm rằng chàng cầu thủ chính là nguồn cảm hứng lớn nhất cho bài hát.