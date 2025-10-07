“Gen Alpha” sẽ thống trị làng túc cầu tương lai: Ronaldo Jr., Thiago Messi và hội “F1 quyền lực”

Nếu thế hệ Gen Z đang làm chủ sân cỏ với Mbappé, Haaland hay Bellingham, thì vài năm nữa thôi, làng túc cầu sẽ đón một "làn gió" mới âm thầm mang tên Gen Alpha - thế hệ con nhà cầu thủ huyền thoại. Dù mới tuổi teen, dàn "F1 quyền lực" này đã khiến fan toàn cầu phát sốt nhờ vừa có ngoại hình sáng, vừa có gen bóng đá trội đến mức… khó tin.

Cristiano Ronaldo Jr. (14 tuổi) - cái tên hot nhất nhóm - hiện đang tập ở lò Al Nassr, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của CR7. Chỉ cần nhìn cách cậu nhóc sút phạt và ăn mừng là biết ngay "đích thị con nhà nòi". Tháng 5/2025, Ronaldo Jr. được triệu tập lên đội U15 Bồ Đào Nha. Cậu bé đã có trận ra mắt đội tuyển trẻ nước này trong một giải đấu quốc tế tại Croatia.

Thiago Messi (13 tuổi) - quý tử nhà Leo Messi - đang chơi cho Inter Miami Academy. Dù còn nhỏ, Thiago đã thể hiện khả năng đọc tình huống nhanh và xử lý bóng mượt, nhiều người ví cậu như "phiên bản mini của bố Messi".

Enzo Alves (15 tuổi) - con trai Marcelo - là ngôi sao sáng tại đội trẻ Real Madrid. Với tốc độ, kỹ thuật và nụ cười giống hệt bố, Enzo được kỳ vọng là "hậu vệ cánh tương lai của Bernabéu".

Kai Rooney (15 tuổi) - con trai cả Wayne Rooney - là trụ cột của đội trẻ Manchester United, từng lập hat-trick cho U14. Dáng chạy, phong thái và tinh thần chiến đấu khiến fan phải thốt lên: "Gen Rooney mạnh thật sự!"

Điều thú vị là hầu hết các cậu nhóc đều chọn con đường nghiêm túc với bóng đá, chứ không đơn thuần là "theo bố cho vui". Gen Alpha sinh ra trong môi trường thể thao đỉnh cao, được bao quanh bởi những biểu tượng lớn - điều đó khiến tinh thần và khát vọng của họ sớm được hình thành từ nhỏ.

Trên mạng, dân tình đùa rằng: "10 năm nữa, World Cup chắc phải đổi tên thành 'Giải đấu của con nhà GOAT' mất thôi!".

Nhìn cách dàn nhóc tỳ này đang trưởng thành từng ngày, có lẽ tương lai bóng đá thế giới đã sẵn sàng bước sang một kỷ nguyên mới - nơi "Gen Alpha" chính thức nối tiếp vinh quang mà các huyền thoại như Ronaldo, Messi hay Rooney để lại.