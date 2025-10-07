Bạn gái cũ của cầu thủ Manchester City qua đời vì tai nạn giao thông

Giới bóng đá Brazil và người hâm mộ Manchester City bàng hoàng trước thông tin Rafaela Del Bianchi, bạn gái cũ của cầu thủ Kerolin Nicoli (đội nữ Manchester City), đã qua đời sau một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng tại Campinas, bang São Paulo (Brazil). Cô mới chỉ 27 tuổi.

Del Bianchi từng có mối quan hệ với ngôi sao Kerolin Nicoli của Man City từ năm 2022 đến năm 2023

Theo truyền thông Brazil, vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng khi chiếc xe do Rafaela cầm lái mất lái trên đường cao tốc Lix da Cunha và bị lật nhiều vòng. Nguồn tin cho biết Rafaela không thắt dây an toàn, bị văng ra khỏi xe và tử vong tại chỗ. Trong khi đó, người bạn đi cùng cô – người có thắt dây an toàn chỉ bị thương nhẹ và may mắn sống sót.

Nàng WAG qua đời

Rafaela Del Bianchi là một người mẫu và influencer nổi tiếng tại Brazil, sở hữu hàng chục nghìn người theo dõi trên mạng xã hội. Cô từng có thời gian hẹn hò với Kerolin Nicoli – ngôi sao đang thi đấu cho Manchester City Women. Cả hai có một con gái chung tên là Julia.

Sau khi hay tin dữ, Kerolin đã đăng tải lời tiễn biệt đầy xúc động trên trang cá nhân:

"Em sẽ luôn được yêu thương. Anh hứa sẽ chăm sóc Julia thật tốt, như cách em mong muốn. Anh yêu em mãi mãi".

Cái chết của Rafaela Del Bianchi khiến cộng đồng mạng Brazil xót xa. Nhiều người bày tỏ thương tiếc cho cô gái trẻ xinh đẹp, tài năng và ra đi quá sớm, để lại con nhỏ mới vài tuổi cùng những dự định còn dang dở.