Tay vợt đáng yêu nhất trên sân pickleball là đây!

Trung Quân là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi gắn bó thường xuyên với pickleball – môn thể thao đang "lên ngôi" tại Việt Nam.Khán giả vốn quen với hình ảnh một ca sĩ Trung Quân Idol dễ thương, nhẹ nhàng và có phần "baby" trên sân khấu. Thế nhưng, khi bước lên sân pickleball, nam ca sĩ lại khiến mọi người bất ngờ vì tinh thần thi đấu mạnh mẽ và cực kỳ "chiến".

Khoảnh khắc cực dễ thương của Trung Quân (Video: Đi Soi Sao Đi)

Trong những hình ảnh gần đây, Trung Quân thường xuyên xuất hiện với trang phục thể thao năng động, tay cầm vợt đầy tự tin trên sân pickleball. Không chỉ với dáng vẻ dễ thương, mỗi pha bóng của anh đều dứt khoát và chính xác, thể hiện rõ sự tập luyện nghiêm túc chứ không chỉ chơi cho vui. Nhìn Trung Quân, nhiều fan phải thốt lên rằng "nhìn đáng yêu vậy mà đánh quần quật không trượt phát nào".

Trung Quân là một trong những nghệ sĩ thường xuyên chơi pickleball, kể từ khi môn thể thao này "lên ngôi" tại Việt Nam. Trước đó, Trung Quân từng hé lộ pickleball giúp anh rèn luyện sức khỏe, giữ tinh thần vui vẻ và cân bằng sau những giờ làm việc căng thẳng.