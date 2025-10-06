Đằng sau show diễn hào nhoáng của Victoria là nỗi đau khó giấu của cả nhà Beckham

Sau hơn một năm rạn nứt, mối quan hệ giữa Victoria Beckham và con trai cả Brooklyn dường như vẫn chưa thể hàn gắn. Mới đây, nhà thiết kế 51 tuổi gây chú ý khi chia sẻ những tâm sự đầy ẩn ý về "nỗi đau của người mẹ". Bài phỏng vấn thực hiện ngay sau khi cậu cả Brooklyn vắng mặt tại show diễn thời trang hoà nhoáng của Victoria ở Paris Fashion Week.

Trong khi David Beckham cùng ba người con là Romeo, Cruz và cô út Harper có mặt tại hàng ghế đầu để cổ vũ, thì Brooklyn - người con trai đầu lòng - lại hoàn toàn "mất hút". Việc này khiến công chúng không khỏi bàn tán, bởi nó xảy ra ở Fashion Week - sân chơi mà Victoria toả sáng nhất, lại ở đúng thời điểm Victoria chuẩn bị ra mắt bộ phim tài liệu mới trên Netflix - nơi cô lần đầu hé lộ nhiều góc khuất về cuộc sống và cảm xúc cá nhân.

Theo truyền thông Anh, căng thẳng giữa Victoria và Brooklyn đã âm ỉ suốt bốn năm, kể từ sau khi Brooklyn Beckham kết hôn với nữ diễn viên - ái nữ tỷ phú Nicola Peltz. Mối quan hệ vốn đã nhiều khoảng cách càng thêm lạnh nhạt khi Brooklyn cùng vợ tổ chức lễ gia hạn lời thề hôn nhân hồi đầu tháng 8 năm nay nhưng không mời bất kỳ thành viên nào trong nhà Beckham. Thậm chí, David và Victoria chỉ biết tin này qua một bài đăng trên truyền thông Mỹ.

Một nguồn tin thân cận khi ấy tiết lộ: "Đó thực sự là cú đánh cuối cùng với David và Victoria. Họ cảm thấy mình hoàn toàn bị loại ra khỏi cuộc sống của con trai".

Không chỉ vậy, Brooklyn còn không gửi lời chúc vào Ngày của Mẹ và vắng mặt trong chuỗi tiệc sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham hồi tháng 5. Trong khi ba người em thường xuyên xuất hiện cùng bố mẹ trong các dịp quan trọng, con trai cả lại ngày càng xa cách - cả về địa lý lẫn tình cảm.

Chia sẻ với The Sunday Times trước thềm phim tài liệu ra mắt, Victoria nhắc đến việc mình từng xem nhóm Oasis biểu diễn ở sân vận động Wembley - nơi hai anh em Liam và Noel Gallagher gác lại hiềm khích để tái hợp. Cô nói: "Tôi nghĩ mẹ của họ chắc hẳn hạnh phúc lắm. Sau ngần ấy năm các con không nói chuyện, rồi cuối cùng lại hòa giải… Là một người mẹ, tôi nghĩ đó hẳn là niềm vui không gì sánh bằng".

Phóng viên miêu tả Victoria "trầm ngâm mất một lúc" sau khi nói câu đó - như thể đang soi chiếu chính câu chuyện của mình. Bởi trong suốt thời gian qua, dù vẫn giữ hình ảnh kiêu kỳ và thành công, Victoria lại mang trong mình nỗi niềm rất thật của một người mẹ - vừa tự hào, vừa tổn thương vì khoảng cách với con trai.

Brooklyn Beckham tận hưởng hạnh phúc bên vợ Nicola Peltz và xa cách gia đình ruột thịt

Giới thạo tin cho rằng, tình hình gia đình Beckham càng trở nên nhạy cảm khi Brooklyn và Nicola định cư lâu dài tại Mỹ, trong khi phần còn lại của gia đình chủ yếu sống ở Anh. Dù từng nhiều lần tránh bình luận trực tiếp, nhưng qua những chia sẻ gần đây, Victoria dường như không giấu được nỗi buồn khi nhìn thấy tổ ấm của mình không còn trọn vẹn như trước.

Trước thềm Paris Fashion Week, nhiều người hy vọng sự kiện thời trang - nơi cả nhà Beckham thường tụ họp đông đủ - sẽ trở thành cơ hội để mẹ con Victoria - Brooklyn hàn gắn. Thế nhưng việc con trai cả tiếp tục "biệt tăm" đã khiến không ít fan tiếc nuối.

Hiện tại, Victoria vẫn giữ im lặng trước những đồn đoán. Tuy nhiên, qua những lời tâm sự đầy xúc động của cô, khán giả dễ dàng nhận ra rằng đằng sau ánh hào quang của một "fashion icon" là trái tim người mẹ vẫn day dứt vì khoảng cách vô hình với con trai cả - điều mà không danh vọng hay hào quang nào có thể bù đắp.