Vợ sắp cưới của Ronaldo không thể ngừng khoe nhẫn đính hôn kim cương triệu đô!

Tại Tuần lễ Thời trang Paris vừa diễn ra, Georgina Rodríguez - bạn gái siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo - tiếp tục chứng minh đẳng cấp biểu tượng thời trang của mình khi xuất hiện tại show Balenciaga. Không cần váy dạ hội cầu kỳ, Georgina vẫn khiến cả khán phòng phải đổ dồn ánh nhìn nhờ thần thái sang chảnh và chiếc nhẫn kim cương "khổng lồ" trị giá hàng triệu đô trên tay.

Người đẹp 31 tuổi lựa chọn set đồ all-black cực kỳ tinh tế: áo bodysuit ôm sát kết hợp áo khoác da dáng dài và boots cao gót tôn dáng. Mái tóc đen được cô tạo kiểu gọn sau gáy, tạo cảm giác gọn gàng, sắc nét nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ đặc trưng. Với layout make-up tông nude nhẹ, Georgina mang đến hình ảnh vừa quyền lực vừa gợi cảm.

Điểm nhấn của toàn bộ outfit chính là chiếc nhẫn kim cương cắt oval khổng lồ trên tay phải, là món quà đính hôn mà Ronaldo tặng cô hồi tháng 8 vừa qua. Theo các chuyên gia trang sức, viên kim cương này có kích thước ước tính hơn 30 carat, được chế tác tinh xảo từ loại đá quý hiếm có độ trong suốt gần như hoàn hảo, trị giá lên đến 2-5 triệu USD (tương đương 50-120 tỷ đồng).

Không chỉ có giá trị "khủng", chiếc nhẫn còn mang ý nghĩa đặc biệt trong chuyện tình của cặp đôi đình đám. Sau hơn 7 năm bên nhau và có hai con chung, Georgina và Ronaldo vẫn luôn được xem là một trong những cặp đôi quyền lực nhất làng thể thao - thời trang thế giới. Chính vì vậy, mỗi lần Georgina xuất hiện tại các sự kiện quốc tế, cô luôn thu hút sự chú ý không chỉ vì gu ăn mặc mà còn bởi lối sống xa hoa và những món trang sức biểu tượng cho tình yêu của cả hai.

Trên hàng ghế khách mời của Balenciaga, Georgina ngồi cạnh nhiều nhân vật đình đám trong giới thời trang và giải trí. Cô tự tin tạo dáng, mỉm cười nhẹ trước ống kính, khoe trọn vẻ sang trọng đúng chuẩn "bạn gái cầu thủ tỷ phú". Không cần phát biểu, chỉ bằng vài khoảnh khắc xuất hiện, Georgina vẫn khiến cư dân mạng bàn tán rầm rộ.

Sở hữu hơn 58 triệu người theo dõi trên Instagram, Georgina Rodríguez hiện là một trong những nàng WAGs (vợ/bạn gái cầu thủ) có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Mỗi lần xuất hiện, cô đều biết cách khiến truyền thông phải nhắc tên - và lần này tại Paris Fashion Week cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là cách cô nàng khoe chiếc nhẫn đính ước triệu đô, chứng minh cho tình yêu ngọt ngào với CR7.