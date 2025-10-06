Rúng động thể thao Indonesia: Hàng loạt tay vợt cầu lông bán độ

Theo tiết lộ từ ông Yoppy Rosimin, Chủ tịch câu lạc bộ PB Djarum – một trong những lò đào tạo cầu lông danh tiếng bậc nhất Indonesia vụ việc bán độ thực sự đã xảy ra.

"Chúng tôi xác nhận có một số vận động viên liên quan đến hành vi dàn xếp kết quả thi đấu. Trong đó có vài người thuộc CLB PB Djarum. Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy trình phối hợp với Liên đoàn Cầu lông Indonesia (PBSI) và các cơ quan chức năng", ông Yoppy cho biết.

Indonesia rúng động vì nhiều tuyển thủ cầu lông quốc gia bán độ

Thông tin này ngay lập tức gây chấn động dư luận thể thao xứ vạn đảo. Trên mạng xã hội Indonesia, nhiều nguồn tin lan truyền cho rằng có tới 7 vận động viên, trong đó bao gồm 3 tuyển thủ quốc gia, bị nghi tham gia bán độ. Một số người trong nhóm này thậm chí từng giành huy chương ở các giải đấu quốc tế. Tuy nhiên, PBSI đến thời điểm hiện tại vẫn chưa công bố danh tính cụ thể cũng như giải đấu liên quan.

Trước làn sóng chỉ trích từ dư luận, ông Raja Sapta Oktohari, Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia (KOI), khẳng định cơ quan này sẽ vào cuộc: "Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với PBSI để điều tra làm rõ. Nếu có vi phạm, các hình thức kỷ luật nghiêm khắc sẽ được áp dụng để giữ gìn sự trong sạch cho thể thao nước nhà".

Điều khiến vụ việc thêm phần nghiêm trọng là việc PB Djarum – CLB có uy tín lớn trong làng cầu lông Indonesia công khai xác nhận thông tin. PB Djarum từng đào tạo nhiều ngôi sao hàng đầu như Kevin Sanjaya hay Mohammad Ahsan, và được xem là biểu tượng của cầu lông Indonesia suốt nhiều thập kỷ.

Trong những năm gần đây, Indonesia là một trong những cường quốc cầu lông thế giới, với những cái tên nổi bật như Jonatan Christie hay tài năng trẻ Alwi Farhan – hiện đứng hạng 21 thế giới dù mới 20 tuổi. Chính vì vậy, nghi án bán độ lần này khiến người hâm mộ đặc biệt lo lắng về danh tiếng và tương lai của cầu lông Indonesia.