Fancy Pickleball #withGalaxy 2025: Thời thượng nhưng vẫn đậm chất chuyên môn

Không chỉ là sân chơi mang đậm dấu ấn thời trang và phong cách sống hiện đại, Fancy Pickleball #withGalaxy 2025 còn gây ấn tượng mạnh mẽ bởi chất lượng tổ chức và yếu tố chuyên môn được nâng tầm.

Giải đấu diễn ra từ ngày 26/9 tại Carmelina Beach Resort Hồ Tràm, Fancy Pickleball #withGalaxy 2025 đã quy tụ 32 vận động viên tranh tài ở nội dung đôi nam – nữ phong trào.

Khác với những giải phong trào thông thường, giải đấu năm nay được tổ chức trong Resort với 7 sân pickleball đạt chuẩn quốc tế, trang bị mái che, khán đài và hệ thống điều hành hiện đại. Đây cũng chính là địa điểm từng đăng cai các giải quốc tế lớn như World Pickleball Championships 2024 và PPA Tour Australia – Vietnam Open 2024, khẳng định uy tín về chất lượng tổ chức.

Điểm thu hút của giải năm nay nằm ở sự xuất hiện của bộ ba huấn luyện viên Luân TG, Lê Quốc Khánh và Độc Lập tư vấn chuyên môn cho các vận động viên.

Các HLV chuyên môn của giải đấu

Ở giai đoạn khởi đầu, thay vì ôn lại các động tác cơ bản, các HLV đã tập trung hướng dẫn chiến thuật di chuyển khi đánh đôi, yếu tố quan trọng quyết định sự phối hợp và khả năng kiểm soát thế trận. Trong suốt giải, các HLV luôn theo sát, hỗ trợ chiến thuật, hội ý cùng vận động viên ngay cả khi trận đấu đang diễn ra.

Đặc biệt, ở trận chung kết nghẹt thở giữa Dũng DS – Cindy Nguyễn và Lucas – Hương Ly, hai cặp đôi liên tục rượt đuổi điểm số, tạo nên màn so tài căng thẳng đến nghẹt thở. Phía sau sự kịch tính ấy chính là những chỉ đạo chiến thuật kịp thời từ HLV, giúp vận động viên giữ vững tâm lý và tận dụng cơ hội bứt phá.

Góp phần tạo nên sự khác biệt cho Fancy Pickleball #withGalaxy 2025 chính là sự đồng hành của Samsung Galaxy Watch8 Series – mẫu đồng hồ thông minh mới nhất

Với thiết kế sang trọng, tinh tế, Galaxy Watch8 Series không chỉ là thiết bị theo dõi sức khoẻ mà còn là món trang sức thời thượng giúp vận động viên tỏa sáng trên sân. Sự hiện diện của sản phẩm trên tay các vận động viên tại Fancy Pickleball #withGalaxy 2025 đã tạo nên hình ảnh hiện đại, cá tính và đầy phong cách. Chính nhờ sự kết hợp giữa công nghệ thông minh và thiết kế tinh xảo, Galaxy Watch8 đã giúp mỗi vận động viên trở thành tâm điểm chú ý, giúp họ tỏa sáng xuyên suốt giải đấu.

Sản phẩm còn tích hợp hàng loạt công nghệ theo dõi sức khỏe nâng cao, hỗ trợ tập luyện và phục hồi, cùng trợ lý thông minh Galaxy AI đồng hành 24/7. Tại giải đấu, Galaxy Watch8 còn trở thành "trợ thủ đắc lực" khi giúp vận động viên kiểm soát nhịp tim, năng lượng và phong độ thi đấu.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của dàn "siêu sao" mới ra mắt của Joola ngay tại sân thi đấu

Tại sân thi đấu này cũng chính là nơi ra trưng bày dàn siêu phẩm mới ra của nhà Joola. Đây là dòng sản phẩm có hiệu năng vô cùng vượt trội và cây vợt này cũng chính là phần quà dành cho các tuyển thủ chiến thắng tại giải đấu Fancy Pickleball #withGalaxy. JOOLA PRO IV Asia-Pacific Colorway ra mắt vào ngày 23/9, là mẫu vợt pickleball được thiết kế để mang lại hiệu suất vượt trội trên sân đấu, tích hợp hàng loạt công nghệ tiên tiến. Điểm nhấn đáng chú ý là công nghệ bề mặt Carbon ma sát (CFS), giúp người chơi tối ưu hóa độ xoáy và gia tăng khả năng kiểm soát bóng một cách ấn tượng.

Bên cạnh đó, cấu trúc lõi HyperFoam Edge Wall không chỉ giúp mở rộng điểm ngọt (sweet spot) một cách đáng kể mà còn tăng cường lực đánh và sự ổn định trong từng cú quả. Sự kết hợp khéo léo giữa các công nghệ này tạo nên một thiết kế cân bằng, cho phép người chơi tự tin chuyển đổi giữa lối chơi tấn công mạnh mẽ và phòng thủ vững chắc.

Về thông số kỹ thuật, vợt có cấu trúc bền bỉ với bề mặt từ sợi Carbon nhám (Textured Carbon Fiber) và phần lõi Honeycomb Propulsion kết hợp Hyper-Foam Edge Wall. Với độ dày 16mm và trọng lượng 8.1 oz (khoảng 230 gram), cây vợt mang lại cảm giác đầm tay và chắc chắn. Các kích thước khác bao gồm chiều dài vợt 41.9 cm, chiều rộng 19.05 cm, cùng tay cầm dài 10.8cm với chu vi 14cm, phù hợp với nhiều cỡ tay người chơi. Hiệu suất của vợt được đánh giá rất cao trên thang điểm 100, với các chỉ số Sức mạnh, Kiểm soát và Độ xoáy đều đạt mức 96, trong khi độ ổn định và dung sai cũng ở mức 90, khẳng định đây là một lựa chọn toàn diện cho người chơi ở mọi cấp độ.

Fancy Pickleball #withGalaxy 2025 là minh chứng rõ nét cho sự giao thoa hoàn hảo giữa thể thao – công nghệ – phong cách sống. Một giải đấu vừa "fancy" về hình thức, vừa chuyên nghiệp về nội dung, hứa hẹn sẽ tiếp tục trở thành hình mẫu mới cho các sân chơi thể thao hiện đại tại Việt Nam.