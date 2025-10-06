Bạn gái tiết lộ điều ít ai biết về Văn Thanh

Trên trang cá nhân, Trần Bích Hạnh – bạn gái của hậu vệ Vũ Văn Thanh mới đây đã chia sẻ dòng trạng thái khiến người hâm mộ thích thú khi tiết lộ loạt câu chuyện đáng yêu trong cuộc sống thường ngày của cả hai.

Bích Hạnh viết: “Tối qua nói vu vơ thèm đào thì hôm nay hai thùng đào vàng Bắc Kinh ship tới tận cửa. Sáng nay bạn (Văn Thanh - PV) đi lấy điện thoại mới, cũng lấy luôn cho tôi một chiếc màu cam. Những lúc như này, mình thấy mình chọn người yêu chuẩn thật. Chưa bao giờ biết to tiếng với mình luôn, toàn mình gào lên xong block (chặn - PV). Có đợt mình giận bạn ấy gần một tháng, mình vẫn ăn no ngủ kỹ, bạn Thanh thì sụt mất mấy ký".

Những chia sẻ của bạn gái Văn Thanh

Chia sẻ giản dị nhưng đầy chân thật này nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Qua lời kể của bạn gái, Vũ Văn Thanh hiện lên là người đàn ông điềm đạm, biết nhường nhịn và luôn thể hiện tình cảm bằng những hành động quan tâm nhỏ nhặt, thay vì những lời nói hoa mỹ.

Được biết, Vũ Văn Thanh và Trần Bích Hạnh đã gắn bó bên nhau từ năm 2023. Cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, du lịch và chia sẻ khoảnh khắc đời thường ngọt ngào trên mạng xã hội. Dù ít khi công khai ồn ào, mối quan hệ của cả hai vẫn luôn được người hâm mộ yêu mến bởi sự bền chặt và tự nhiên.