Fancy Pickleball #withGalaxy 2025: Đi đánh giải mà cứ ngỡ đi nghỉ dưỡng sang chảnh

Fancy Pickleball #withGalaxy 2025 đánh dấu sự đồng hành của Galaxy Watch8 Series, chiếc đồng hồ thông minh thế hệ mới nhất của Samsung. Không chỉ là điểm nhấn thời trang, Galaxy Watch8 Series còn đóng vai trò như một "huấn luyện viên sức khỏe" trên cổ tay.

Sản phẩm được trang bị công nghệ đo nhịp tim, giấc ngủ, lượng calo tiêu thụ, đồng thời tích hợp Google Gemini AI và hệ điều hành Wear OS 6 mới nhất. Chỉ với một câu lệnh, người dùng có thể khởi động ngay bài tập trên Samsung Health. Bên cạnh đó, giao diện One UI 8 Watch trực quan giúp theo dõi dễ dàng mọi chỉ số. Đây thực sự là "trợ thủ" không thể thiếu cho những vận động viên yêu pickleball.

Galaxy Watch8 Series đồng hành cùng Fancy Pickleball #withGalaxy 2025

Giải đấu năm nay được tổ chức tại Carmelina Beach Resort, khu nghỉ dưỡng ven biển sang trọng bậc nhất Việt Nam và cũng là resort đầu tiên sở hữu hệ thống sân pickleball đạt chuẩn thi đấu quốc tế. Địa điểm này từng đăng cai WPC Vietnam 2024 và PPA Tour Australia 2024, khẳng định vị thế uy tín của mình.

Sân thi đấu chuẩn quốc tế

Không dừng lại ở cơ sở hạ tầng đẳng cấp, vận động viên còn được chăm sóc tận tình với welcome kit sang trọng, bữa sáng dinh dưỡng đầy đủ năng lượng trước giờ thi đấu, cùng không gian nghỉ dưỡng giúp họ có trải nghiệm trọn vẹn cả trong và ngoài sân.

Ngay khi đặt chân đến giải, các vận động viên đã được tặng một welcome kit cực kỳ chỉn chu và cao cấp. Bên trong là loạt món quà vừa thiết thực vừa thời thượng gồm áo thể thao pastel, bình nước giữ nhiệt, nón thể thao, đồng hồ Galaxy Watch8 Series, cùng các sản phẩm chăm sóc cơ thể.

Không chỉ là quà lưu niệm, bộ welcome kit còn được chuẩn bị để đồng hành cùng vận động viên trong suốt giải đấu, đủ để thi đấu sung sức, đủ để chill sang chảnh và cũng đủ để lưu giữ dấu ấn đặc biệt của Fancy Pickleball #withGalaxy 2025.

Bên cạnh quà tặng, các vận động viên còn được phục vụ những bữa sáng đủ chất, được thiết kế riêng để đảm bảo thể lực cho cả ngày thi đấu. Phần ăn gồm sandwich, trứng, trái cây tươi, bánh ngọt, sữa chua và nước trái cây, vừa gọn gàng, vừa dinh dưỡng. Chi tiết nhỏ nhưng cực tinh tế này khiến giải đấu ghi điểm mạnh, tạo nên một sân chơi chuyên nghiệp, cho thấy sự quan tâm đến sức khỏe và trải nghiệm của từng vận động viên.

Một trong những điểm khiến Fancy Pickleball #withGalaxy 2025 trở nên đặc biệt chính là hệ thống giải thưởng. Người chiến thắng sẽ nhận về những phần quà công nghệ mới nhất và đáng mong chờ nhất hiện nay.

Đầu tiên là cây vợt JOOLA PRO IV Asia-Pacific Colorway, mẫu vợt vừa ra mắt ngày 23/9 được tích hợp hàng loạt công nghệ tiên tiến nhằm mang lại hiệu suất tối đa trên sân. Bên cạnh đó, Galaxy Watch8 Series cũng xuất hiện trong danh sách giải thưởng, không chỉ giúp người dùng chăm sóc sức khỏe toàn diện mà còn khẳng định phong cách cá nhân nhờ bộ sưu tập dây đeo đa dạng, từ năng động thể thao cho tới thanh lịch hiện đại.

Với sự kết hợp của thể thao, công nghệ và nghỉ dưỡng, Fancy Pickleball #withGalaxy 2025 không đơn thuần là một giải đấu, mà còn là hành trình trải nghiệm cao cấp dành cho các vận động viên

Fancy Pickleball #withGalaxy 2025 xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Galaxy Watch8 Series – nhà tài trợ đã đồng hành và góp phần nâng tầm giải đấu. Không chỉ mang đến những sản phẩm công nghệ tiên phong, Galaxy Watch8 Series còn truyền cảm hứng sống khỏe, sống phong cách cho cộng đồng. Đồng hành cùng giải đấu, Galaxy Watch8 series trở thành "trợ thủ" lý tưởng để người chơi theo dõi nhịp tim, bước chạy, lượng calo và gợi ý bài tập. Không chỉ vậy, bộ sưu tập dây đeo đa dạng từ thể thao năng động đến thanh lịch hiện đại cho phép mỗi vận động viên tự tin khẳng định phong cách cá nhân, biến Galaxy Watch8 series thành điểm nhấn thời trang nổi bật cả trong và ngoài sân đấu

Sự hiện diện của Galaxy Watch8 Series giúp Fancy Pickleball #withGalaxy 2025 trở thành một sự kiện thể thao, giải trí toàn diện, nơi vận động viên vừa thi đấu hết mình, vừa tận hưởng trọn vẹn phong cách sống hiện đại.