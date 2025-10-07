Harper Beckham đúng là tiểu mỹ nhân!

Harper Beckham - cô con gái út nhà Becks - lại gây sốt với loạt ảnh đời thường đẹp "bất chấp camera thường". Dưới ống kính "hung thần" Getty, tiểu mỹ nhân 14 tuổi vẫn tỏa sáng với vẻ trong trẻo, tự tin và khí chất ngôi sao di truyền từ bố mẹ.

Không còn là cô bé nhỏ xíu bám bố đi dự show, Harper Beckham giờ đã thực sự trở thành một "tiểu mỹ nhân" đúng nghĩa trong mắt công chúng. Loạt ảnh mới nhất chụp cô con gái út nhà Beckham khiến dân mạng xuýt xoa - không qua app chỉnh sửa, không filter, nhưng nhan sắc của Harper vẫn rạng rỡ đến bất chấp "cam thường".

Trong loạt ảnh mới đây, Harper xuất hiện trong dáng vẻ cô nàng tuổi teen giản dị, diện áo len tối màu cùng quần trắng, tóc vàng xõa tự nhiên, gương mặt mộc toát lên nét trong trẻo và khỏe khoắn. Ở tuổi 14, Harper ngày càng chứng minh sức hút với nhan sắc xinh đẹp dạo phố dù chẳng cần "lên đồ" quá cầu kì.

Harper xinh đẹp dạo phố Paris

Còn khi dự Fashion Week ủng hộ mẹ, Harper lại mang đến một diện mạo hoàn toàn khác. Thiếu nữ thanh lịch diện váy hồng pastel trễ vai, trang điểm nhẹ nhàng mà vẫn giữ được nét tươi tắn đặc trưng. Dù ở concept nào, cô bé vẫn ghi điểm nhờ vẻ đẹp tự nhiên, thần thái tự tin và nụ cười "di truyền" từ mẹ Victoria Beckham.

Điều khiến dân mạng càng bất ngờ hơn là loạt ảnh do Getty Images - "hung thần" của giới sao quốc tế ghi lại. Thế nhưng, trái với nỗi ám ảnh của nhiều người nổi tiếng, Harper lại hoàn toàn "miễn nhiễm" với ống kính khắt khe. Dưới camera "hung thần", gương mặt cô bé vẫn cực kì xinh đẹp, cân đối, làn da mịn màng và biểu cảm vô cùng tự nhiên, chuyên nghiệp của một hot kid lớn lên dưới ống kính truyền thông.

Gương mặt xinh đẹp cực phẩm của Harper Beckham

Tiểu thư nhà Beckham mang dáng dấp của một "tiểu mỹ nhân" Hollywood

Nhiều netizen bình luận rằng Harper Beckham "đang ở giai đoạn đẹp nhất", vừa giữ được nét hồn nhiên, vừa hé lộ dáng dấp của một thiếu nữ. Không cần váy áo lộng lẫy hay lớp make-up cầu kỳ, cô con gái út nhà Beckham vẫn nổi bật giữa đám đông chỉ bằng vẻ đẹp tự nhiên và khí chất tự tin được nuôi dưỡng trong môi trường thời trang.

Nếu trước đây, Harper từng là "công chúa nhỏ" đáng yêu trong vòng tay bố mẹ thì giờ đây, cô bé đang chứng minh mình hoàn toàn có thể trở thành gương mặt sáng giá tiếp theo của nhà Beckham - vừa có gen thời trang, vừa có thần thái ngôi sao.

Không ít cư dân mạng tấm tắc: "Getty chụp mà vẫn đẹp thế này thì Harper đúng là quá xinh", "Càng lớn càng giống fashion icon, Victoria có hậu duệ xứng đáng rồi".

Có thể nói, Harper Beckham đang từng bước thoát khỏi danh xưng "con gái út nhà Beckham" để trở thành biểu tượng nhan sắc tuổi teen đình đám bậc nhất hiện nay - dù chỉ là qua những khung hình chụp vội của "hung thần Getty" mà thôi.

Harper Beckham dưới ống kính "hung thần" Getty luôn xinh đẹp rạng ngời dù là khi diện trang phục đời thường hay lúc "lên đồ" lấp lánh chuẩn tiểu thư con nhà tài phiệt



