Vì sao Lamine Yamal thất bại trong cuộc đua Quả Bóng Vàng 2025?

Sau khi danh hiệu Quả Bóng Vàng 2025 được trao cho Ousmane Dembélé, nhiều người hâm mộ Barcelona không khỏi tiếc nuối cho Lamine Yamal – tài năng trẻ được xem là "viên ngọc quý" của Tây Ban Nha. Trước làn sóng bàn luận, huyền thoại Xavi Hernández đã lên tiếng phân tích nguyên nhân khiến học trò cũ của mình hụt mất danh hiệu cao quý này.

Theo Xavi, yếu tố then chốt trong cuộc đua Quả Bóng Vàng vẫn là thành tích tập thể, đặc biệt là các danh hiệu lớn như Champions League hay World Cup.

"Tôi tin chắc Yamal sẽ sớm giành Quả Bóng Vàng, nhưng chỉ khi cậu ấy cùng đội bóng vô địch Champions League hoặc World Cup. Đó là điều kiện bắt buộc với mọi ngôi sao nếu muốn bước lên đỉnh thế giới," Xavi chia sẻ.

Lamine Yamal còn trẻ và còn nhiều cơ hội toả sáng

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của Yamal. Theo ông, từ khi mới 15 tuổi, cầu thủ này đã cho thấy bản lĩnh và khả năng tạo đột biến đặc biệt, điều mà không nhiều tài năng trẻ có được. "Yamal luôn chơi với sự tự tin hiếm thấy. Cậu ấy biết mình khác biệt, và cậu ấy thể hiện điều đó trên sân," Xavi nói thêm.

Bên cạnh việc bàn về cuộc đua danh hiệu, Xavi cũng tiết lộ Yamal đang gặp chấn thương tái phát sau trận gặp Real Sociedad, dự kiến phải nghỉ thi đấu từ 2–3 tuần. Đây được xem là tổn thất không nhỏ với Barcelona trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Dù thất bại trong cuộc bầu chọn năm nay, Lamine Yamal – ở tuổi 18 vẫn được xem là ứng viên sáng giá nhất cho tương lai. Với tài năng thiên bẩm, sự kiên định và niềm tin từ những người từng dẫn dắt mình như Xavi, ngày Yamal bước lên bục vinh quang Quả Bóng Vàng có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.