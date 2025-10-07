ĐT Malaysia đối diện nguy cơ bị xử thua 0-3 Việt Nam

Theo ông Windsor John Paul, Tổng thư ký AFC, quy định của liên đoàn nêu rõ nếu một đội bóng sử dụng cầu thủ không hợp lệ, kết quả trận đấu sẽ bị hủy và đối thủ được xử thắng 3-0. "AFC sẽ chờ kết luận chính thức từ FIFA và căn cứ vào điều lệ để đưa ra hình thức xử lý," ông nói.

Ở trận đấu trước đó Malaysia thắng 4-0 Việt Nam

FIFA đã phanh phui vụ bê bối cầu thủ nhập tịch của Malaysia, cho rằng 7 cầu thủ trong đội tuyển nước này đã sử dụng giấy tờ giả mạo để được công nhận quốc tịch. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) số tiền khoảng 350.000 franc Thụy Sĩ, đồng thời cấm thi đấu 12 tháng đối với nhóm cầu thủ vi phạm.

Về phía mình, FAM khẳng định mọi hồ sơ đều được xác minh hợp pháp, đồng thời cho rằng lập luận của FIFA là "thiếu công bằng" và "không phản ánh đúng bản chất sự việc". Liên đoàn này dự kiến sẽ kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) để bảo vệ quyền lợi.

Nếu AFC ra quyết định xử thua, Malaysia không chỉ mất điểm trước Việt Nam, mà kết quả của các trận đấu khác cũng có thể bị ảnh hưởng.

Vụ việc đang thu hút sự chú ý lớn trong khu vực, khi Malaysia đứng trước nguy cơ chịu tổn thất nặng nề cả về danh tiếng lẫn thành tích thi đấu. AFC dự kiến sẽ đưa ra quyết định chính thức sau khi FIFA hoàn tất quá trình điều tra và xem xét kháng cáo từ phía FAM.