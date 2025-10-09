MSB đồng hành cùng NSOC 2025 thúc đẩy eSports sinh viên Việt Nam: Cùng tiến bước vươn tầm

Cuối tuần vừa qua (04/10), trường Đại học Xây Dựng Hà Nội đã thực sự "bùng nổ" khi hàng nghìn sinh viên hòa mình vào ngày hội NSOC Unitour 2025. Chương trình nằm trong khuôn khổ National Student Open Cup (NSOC) 2025 - Giải đấu Thể thao điện tử sinh viên toàn quốc do Ocean Entertainment Group (OEG) tổ chức.

Với tư cách là Nhà tài trợ Kim cương của giải đấu, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đồng hành với chuỗi chương trình NSOC Unitour 2025 và mang đến rất nhiều những hoạt động trải nghiệm, giao lưu cùng KOLs và phần quà hấp dẫn.

Gian hàng của Ngân hàng MSB tại NSOC Unitour trường Đại học Xây Dựng Hà Nội.

2 tuyển thủ Levi và Kiaya giao lưu, chụp ảnh check-in cùng khán giả tại gian hàng MSB.

Khác với một sự kiện eSports thông thường, NSOC Unitour được thiết kế như một ngày hội đa sắc màu. Sinh viên không chỉ theo dõi các trận vòng loại tựa game Đấu Trường Chân Lý kịch tính, mà còn được tham gia hàng loạt hoạt động thú vị: Talkshow Bình dân học AI & Định hướng nghề nghiệp thời đại số; Giao lưu cùng các KOLs nổi tiếng trong giới eSports; Chương trình âm nhạc, trình diễn cosplay đặc sắc, cùng hàng loạt hoạt động trải nghiệm với vô vàn phần quà hấp dẫn…

Điểm nhấn lớn nhất trong NSOC Unitour tại trường Đại học Xây Dựng Hà Nội chính đêm nhạc hội mini concert với sự xuất hiện của dàn ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi như: Tiên Tiên, Ánh Sáng Aza, rapper Wxrdie, KayC, DJ Huy OEG, DJ Teddy Doox, DJ DSmall, MC Kevin…

Tiên Tiên, Ánh Sáng Aza, rapper Wxrdie, KayC, DJ Huy OEG, DJ Teddy Doox, DJ DSmall, MC Kevin… "đốt cháy" sân khấu NSOC Unitour với những bản hit quen thuộc.

Tại NSOC 2025, MSB mang đến combo Tiện ích số thế hệ mới cho tất cả các sinh viên yêu thích và tham gia mùa giải NSOC 2025 - Combo Tài khoản thanh toán tiện lợi cùng Thẻ đa năng MSB Mastercard Hybrid, cho phép người dùng mở tài khoản ngân hàng nhanh chóng, hưởng các dịch vụ tài chính tiện lợi kèm quà tặng game, ưu đãi nạp game hấp dẫn.

Gian hàng của MSB tại khuôn viên trường Đại học Xây Dựng Hà Nội thu hút đông đảo sinh viên. Tại đây, các bạn trẻ không chỉ được tìm hiểu về gói tài khoản 5 in 1 ngập tràn tiện ích mà còn trực tiếp trải nghiệm các tính năng tài chính số như: mở tài khoản online chỉ trong vài phút, chọn số tài khoản theo ngày sinh, công nghệ bảo mật 3 lớp an toàn, thanh toán một chạm với Apple/Google/Samsung Pay.

Đặc biệt, tính năng kích hoạt sinh lời ngay trên ứng dụng MSB mBank nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng sinh viên. Với lợi suất hấp dẫn lên tới 5,8%/năm, chỉ cần số dư từ 11 triệu đồng là sinh viên đã có thể chủ động lựa chọn kỳ hạn nắm giữ linh hoạt từ 1 ngày đến 3 tháng, tối đa hóa lợi nhuận thay vì để tiền nhàn rỗi trong tài khoản.

Song song với việc giới thiệu các sản phẩm tài chính, MSB còn tạo dấu ấn mạnh mẽ bằng chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho NSOC 2025: "Mở tài khoản MSB - Nhận Merchandise độc quyền NSOC 2025" như áo thun, túi tote, bình nước, mũ, móc khóa, sticker…

Đông đảo sinh viên xếp hàng tham gia đăng ký tài khoản và nhận những phần quà từ MSB.

Việc đồng hành cùng NSOC 2025 không chỉ thể hiện cam kết của MSB trong việc hỗ trợ phong trào eSports học đường, mà còn là một phần trong chiến lược mở rộng dịch vụ tài chính số tiếp cận giới trẻ. Thông qua các hoạt động cùng NSOC, MSB mong muốn truyền tải tinh thần "United We Rise - Cùng Tiến Bước Vươn Tầm" đến thế hệ sinh viên Việt Nam: chủ động nắm bắt cơ hội, tự tin khẳng định bản thân và vươn tới những thành công mới.

Sau điểm đến đầu tiên tại Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội, hành trình NSOC Unitour 2025 sẽ tiếp tục lan tỏa đến 5 trường Đại học khác tại Hà Nội và TP. HCM, cùng MSB và các đối tác mang đến một "đại tiệc giải trí" kết hợp eSports - Âm nhạc - Cosplay - Trải nghiệm số dành riêng cho sinh viên Việt Nam.

NSOC 2025 là giải đấu Thể thao điện tử dành riêng cho sinh viên Việt Nam. Giải đấu có quy mô hơn 10 tỷ đồng, riêng tổng giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng, tranh tài ở hai tựa game Valorant và Đấu Trường Chân Lý. NSOC 2025 có thể nói là sự kiện eSports tầm cỡ và đáng mong đợi nhất trong năm đối với cộng đồng sinh viên Việt Nam.

NSOC 2025 được tổ chức bởi OEG, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Olympic Việt Nam, phối hợp đồng tổ chức cùng BEAT Network, đơn vị triển khai OEG Studio. Giải đấu chính thức mở cổng đăng ký từ ngày 11/09 đến ngày 27/10/2025. Chung kết Quốc gia dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11 tại thủ đô Hà Nội.

Theo dõi thêm thông tin về giải đấu tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/giaidausinhvientoanquoc

Landing Page: https://nsoc.oeg.vn/