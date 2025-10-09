Ronaldo vượt Messi trở thành tỷ phú bóng đá đầu tiên

Cristiano Ronaldo – cái tên đã trở thành biểu tượng của bóng đá hiện đại vừa chính thức được Bloomberg xác nhận là tỷ phú đầu tiên trong làng túc cầu , với khối tài sản ước tính khoảng 1,4 tỷ USD . Con số này không chỉ minh chứng cho sự nghiệp huy hoàng của CR7 mà còn là kết quả của hành trình phi thường, từ tuổi thơ nghèo khó đến đỉnh cao danh vọng.

Ronaldo trở thành tỷ phú bóng đá đầu tiên

Sinh ra tại Madeira (Bồ Đào Nha) , Ronaldo từng sống trong ngôi nhà nhỏ chật chội cùng cha mẹ và ba anh chị em. Mẹ anh làm đầu bếp, còn cha là người làm vườn, thu nhập chỉ đủ trang trải bữa ăn qua ngày. Ronaldo từng kể, thuở nhỏ anh phải dùng bóng nhựa thay cho quả bóng thật, và từng "mơ có một đôi giày mới để ra sân". Chính ý chí và niềm đam mê mãnh liệt đã đưa cậu bé nghèo ấy rời quê nhà, đến Lisbon, rồi tỏa sáng trong màu áo Sporting Lisbon , Manchester United , Real Madrid và Juventus ...

Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn miệt mài thi đấu trong màu áo Al-Nassr (Saudi Arabia) . Bản hợp đồng "bom tấn" trị giá hàng trăm triệu USD cùng loạt khoản thưởng khổng lồ giúp anh củng cố vị thế "ngôi sao kiếm tiền số một" thế giới bóng đá. Bên cạnh đó, CR7 còn sở hữu đế chế kinh doanh CR7 gồm thương hiệu thời trang, khách sạn, nước hoa và phòng gym, cùng hàng loạt hợp đồng quảng cáo dài hạn với các thương hiệu thời trang thể thao.

Từ cậu bé từng sống vất vả mưu sinh, Ronaldo giờ đây trở thành hình mẫu của thành công và nghị lực. Anh không chỉ là cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá đương đại, mà còn là biểu tượng vượt lên số phận , minh chứng rằng xuất phát điểm thấp không thể ngăn cản một trái tim khát khao chinh phục.