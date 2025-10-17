Nhà vô địch boxing Ricky Hatton treo cổ tại biệt thự 60 tỷ: Con trai xúc động bật khóc hé lộ mọi điều

Ngày 16/10, tại Anh, phiên điều tra về cái chết của cựu vô địch quyền Anh thế giới Ricky Hatton chính thức được mở. Theo kết quả ban đầu, Hatton qua đời ở tuổi 46, nguyên nhân được xác định là treo cổ tự tử và cảnh sát khẳng định không có dấu hiệu tội phạm liên quan đến vụ việc.

Theo thông tin từ tòa án, Hatton được người thân nhìn thấy lần cuối vào ngày 12/9, khi ông vẫn vui vẻ và khỏe mạnh. Hai ngày sau, người quản lý Paul Speak đến nhà riêng ở Manchester để đón Hatton ra sân bay chuẩn bị cho chuyến đi Dubai thì phát hiện ông đã tử vong. Sự ra đi đột ngột của huyền thoại boxing khiến cả thế giới thể thao bàng hoàng.

Võ sĩ Ricky Hatton qua đời

Ricky Hatton là một trong những võ sĩ được yêu mến nhất của nước Anh, từng giữ hai đai vô địch thế giới IBF và WBA hạng siêu nhẹ. Ông nổi tiếng với phong cách thi đấu mạnh mẽ, gan lì và tinh thần cống hiến hết mình trên sàn đấu. Ngoài võ đài, Hatton được biết đến với tính cách hài hước, giản dị và luôn gần gũi với người hâm mộ.

Tại phiên điều tra, Campbell Hatton – con trai của Ricky Hatton, hiện cũng là tay đấm chuyên nghiệp không giấu nổi xúc động khi nhắc về cha mình. Trong cuộc phỏng vấn trước đó trên Good Morning Britain, Campbell nghẹn ngào chia sẻ:

"Những ngày vừa qua thật sự là một cơn lốc cảm xúc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và khó tin. Gia đình tôi đang cố gắng từng ngày để vượt qua nỗi đau này".

Con trai võ sĩ Ricky Hatton

Anh cho biết, điều khiến anh xúc động nhất chính là tình yêu mà người hâm mộ dành cho cha mình:

"Cha tôi từng nói rằng điều khiến ông tự hào nhất không phải là những danh hiệu hay trận thắng, mà là sự ủng hộ của người hâm mộ. Khi chứng kiến hàng nghìn người đến tiễn đưa ông trong lễ tang, tôi mới hiểu vì sao ông lại nói như vậy".

Tang lễ của Ricky Hatton diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động, thu hút đông đảo người hâm mộ, bạn bè và các võ sĩ nổi tiếng. Campbell cho biết anh cảm nhận được tình cảm to lớn mà cha mình để lại:

"Tôi đã thấy những người cha từng giúp đỡ, những người được ông truyền cảm hứng, họ đều có mặt để nói lời tạm biệt. Điều đó khiến tôi tự hào và càng muốn tiếp tục con đường mà ông đã đi".

Phiên điều tra hiện tạm hoãn và sẽ tiếp tục vào ngày 20/3/2026 khi các cơ quan chức năng công bố kết quả cuối cùng.

Võ sĩ Hatton đã được an táng chu đáo

Ricky Hatton sinh năm 1978 tại Manchester, được xem là biểu tượng của boxing Anh quốc trong thập niên 2000. Trong sự nghiệp lừng lẫy, ông từng thượng đài với nhiều huyền thoại như Floyd Mayweather Jr. và Manny Pacquiao, để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ. Sau khi giải nghệ, Hatton tiếp tục gắn bó với boxing trong vai trò huấn luyện viên, góp phần đào tạo thế hệ võ sĩ trẻ, trong đó có chính con trai Campbell.