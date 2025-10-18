Doãn Hải My tự tay chăm từng góc biệt thự chục tỷ của Văn Hậu, tiểu thư Hà thành trồng rau xanh khéo thế này!

Không chỉ sở hữu nhan sắc dịu dàng, Doãn Hải My còn ghi điểm tuyệt đối khi tự tay chăm chút từng góc nhỏ trong căn biệt thự chục tỷ của hai vợ chồng. Từ việc chọn nội thất, cắm hoa đến trồng rau sạch, nàng WAGs khiến dân mạng xuýt xoa vì cuộc sống "đẹp như mơ".

Sau đám cưới cổ tích với cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My ngày càng khiến người hâm mộ ngưỡng mộ không chỉ bởi nhan sắc ngày càng mặn mà mà còn vì sự tinh tế, khéo léo trong cuộc sống thường ngày.

Mới đây, những hình ảnh cận cảnh trong căn biệt thự mới toanh của hai vợ chồng Văn Hậu - Hải My được hé lộ khiến netizen không khỏi trầm trồ. Không gian sống sang trọng, mang hơi hướng châu Âu, nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm cúng, nhẹ nhàng - và điều đáng nói là phần lớn đều do chính tay Doãn Hải My lựa chọn, sắp xếp.

Cô nàng từng chia sẻ, hầu như mọi món đồ trong nhà - từ bàn ăn, đèn trần, rèm cửa cho đến bình hoa - đều được cô tỉ mỉ tìm hiểu, phối hợp để phù hợp với tổng thể. Bằng sự khéo léo của mình, Doãn Hải My tự mình biến căn biệt thự thành tổ ấm đúng nghĩa, vừa sang trọng vừa lãng mạn với những bình hoa đẹp hay bài trí phòng ốc gọn gàng, nghệ thuật.

Không dừng lại ở đó, nàng hậu còn khiến dân tình thích thú khi khoe góc ban công ngập tràn rau xanh - toàn bộ đều do chính tay cô trồng, chăm bón. Giữa không gian ngập nắng, những mầm rau, nhỏ xinh được cô chăm chút mỗi ngày khiến nhiều người phải xuýt xoa: "Đúng chuẩn vợ đảm, vợ xinh nhà người ta!".

Nhiều netizen để lại bình luận khen ngợi: "Đẹp người, đẹp cả nết, lại còn đảm đang thế này thì ai chịu nổi!", "Nhìn căn nhà là thấy gu thẩm mỹ của Hải My tinh tế thật, vừa sang vừa ấm", "Cặp đôi viên mãn nhất làng bóng đá Việt chắc chắn là đây"...

Từ hình ảnh nàng tiểu thư trong những bộ cánh thanh lịch đến những khoảnh khắc đời thường giản dị, Doãn Hải My luôn toát lên vẻ nhẹ nhàng, tinh tế. Có lẽ chính điều đó khiến cuộc sống của cô và Đoàn Văn Hậu không chỉ đáng ngưỡng mộ mà còn mang đến cảm giác "an yên và đủ đầy" đúng nghĩa.

Giữa nhịp sống bận rộn, Doãn Hải My vẫn thể hiện được sự khéo léo, dịu dàng trong cách vun vén tổ ấm khiến ai cũng phải thốt lên: "Đoàn Văn Hậu số hưởng thật sự".