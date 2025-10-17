Bên trong biệt thự chục tỷ của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My: Nội thất nhập khẩu châu Âu, hệ thống đèn trăm triệu

Mới đây, hình ảnh thực tế và cận cảnh căn biệt thự chục tỷ mới xây của vợ chồng hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My đã chính thức lộ diện. Căn biệt thự của vợ chồng Văn Hậu - Hải My nằm trong khu đô thị cao cấp, nơi quy tụ nhiều gia đình thành đạt. Từ bên ngoài, ngôi nhà đã gây ấn tượng mạnh với phong cách kiến trúc tân cổ điển châu Âu: tường sơn trắng tinh khôi, những đường phào chỉ tinh xảo và ban công uốn cong mềm mại. Chiếc xe sang đỗ trước cổng càng khiến khung cảnh trở nên xa hoa.

Bước vào bên trong, không gian mở rộng lớn lập tức tạo cảm giác choáng ngợp. Phòng khách được lát đá cao cấp, ánh sáng phản chiếu bóng loáng như gương. Từng góc đều toát lên vẻ hiện đại và chỉn chu. Điểm nhấn là trần nhà tích hợp hệ thống đèn LED đổi màu mô phỏng bầu trời sao, trị giá hàng trăm triệu đồng - chi tiết khiến nhiều người liên tưởng đến những khách sạn 5 sao hay du thuyền hạng sang.

Phòng khách nối liền với khu vực bếp và bàn ăn - thiết kế mở giúp không gian thêm liền mạch và ấm cúng. Bộ sofa da gam nâu nhạt kết hợp trắng kem tạo nên cảm giác vừa sang trọng vừa gần gũi. Bàn trà mặt đá cùng bình hoa hồng đỏ nổi bật giữa không gian trung tính - chi tiết nhỏ nhưng khiến tổng thể trở nên tinh tế hơn.

Ở khu vực bếp, mọi chi tiết đều thể hiện sự chỉn chu: hệ thống tủ bếp âm tường tone be - xám, thiết bị nấu nướng nhập khẩu châu Âu, mặt bếp phủ đá vân mây sang trọng. Đặc biệt, hệ thống đèn âm trần và đèn hắt tường được lắp đặt khéo léo, vừa đảm bảo ánh sáng, vừa tạo hiệu ứng thị giác ấm áp.

Một đoạn clip ngắn được chia sẻ gần đây ghi lại cảnh Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cùng người thân vào bếp chuẩn bị bữa ăn. Giữa không gian hiện đại, hình ảnh đôi vợ chồng trẻ cùng nhau nấu nướng khiến dân mạng "tan chảy" vì quá đỗi bình yên và hạnh phúc.

Tầng trên của biệt thự là khu vực riêng tư - nơi đặt phòng ngủ chính, phòng thay đồ và phòng làm việc. Phòng ngủ mang tông màu trung tính, điểm xuyết ánh sáng vàng ấm, gợi cảm giác thư giãn. Phía ban công nhìn ra vườn xanh mát, buổi sáng có thể đón nắng, buổi tối thư giãn ngắm phố phường.

Phòng thay đồ của Doãn Hải My được ví như "thiên đường thời trang thu nhỏ", với tủ kính cao sát trần, đèn chiếu sáng riêng cho từng ô trưng bày túi xách, giày và phụ kiện hàng hiệu. Không gian giải trí của ngôi nhà cũng được đầu tư chỉn chu, mọi chi tiết - từ sàn, tường, hệ thống cách âm cho đến ghế ngồi - đều đạt tiêu chuẩn cao cấp.

Toàn bộ biệt thự được thiết kế theo phong cách "modern luxury" - sang trọng nhưng không phô trương, tinh tế mà vẫn ấm áp. Từng góc nhỏ của căn nhà - từ bình hoa, đèn tường, cho đến thảm trải sàn - đều thể hiện gu thẩm mỹ của chủ nhân: trẻ trung, hiện đại và tinh tế.

Có thể nói, biệt thự chục tỷ của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My không chỉ là nơi ở, mà còn là biểu tượng cho hạnh phúc viên mãn, thành công và nỗ lực của một cặp đôi trẻ tuổi nhưng đã có tất cả - sự nghiệp, tình yêu và một tổ ấm trong mơ.