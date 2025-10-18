EA SPORTS™ FC Mobile Việt Nam khẳng định vị thế: Đạt TOP 1 App Store và Google Play chỉ sau hơn 48 giờ ra mắt

Đặc biệt, phiên bản iOS đã chạm mốc TOP 1 trên App Store chỉ trong chưa đầy 24 giờ sau khi mở cửa, khẳng định sức hút mạnh mẽ của tựa game bóng đá di động dành riêng cho cộng đồng game thủ Việt.

FC Mobile VN đạt top 1 BXH game trên App store và Google Play

TOP 1 - Minh chứng cho sức nóng của EA SPORTS™ FC Mobile Việt Nam

Việc nhanh chóng chiếm lấy vị trí dẫn đầu thể hiện rõ sự hứng thú ở mức cao nhất từ cộng đồng game thủ: Hàng trăm nghìn lượt tải về và tham gia chỉ trong hơn 2 ngày đầu. EA SPORTS™ FC Mobile Việt Nam không chỉ thu hút người chơi yêu bóng đá, mà còn tạo ra làn sóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, các cộng đồng trực tuyến và cả trong đời thực.

Minh chứng là các nội dung liên quan đến EA SPORTS™ FC Mobile Việt Nam ngay từ những ngày đầu ra mắt đã ghi nhận mức độ quan tâm vượt trội với tổng lượt xem và tương tác đạt hàng chục triệu.

Đặc biệt, việc xuất hiện dàn cầu thủ Việt Nam ngay từ khi ra mắt đã trở thành điểm nhấn và tạo nên sức hút mạnh mẽ cũng như khơi dậy niềm tự hào. Qua đó giúp tựa game nhanh chóng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng game thủ lẫn người hâm mộ bóng đá.

Đầu tư bản địa hóa – Chìa khóa thành công

Điểm khác biệt lớn của EA SPORTS™ FC Mobile Việt Nam chính là chiến lược đầu tư bài bản cho thị trường:

Bình luận tiếng Việt: Mang đến trải nghiệm gần gũi, sống động qua giọng bình luận quen thuộc của hai BLV hàng đầu Việt Nam - Anh Biên Cương và anh Khắc Cường.

Cầu thủ Việt Nam xuất hiện trong game: Người chơi có cơ hội trải nghiệm và đồng hành cùng những gương mặt cầu thủ Việt Nam ngay trong đội hình của mình thông qua 5 cầu thủ danh tiếng như Xuân Son, Văn Toàn, Công Phượng, Văn Hậu, Hoàng Đức.

Máy chủ riêng tối ưu cho Việt Nam giúp trải nghiệm mượt mà, giảm thiểu độ trễ trong các trận đấu trực tuyến. Từ đó giúp game thủ có được những trận cầu tuyệt nhất.

Chiến lược nội địa hóa này đã giúp người chơi cảm nhận rõ rằng đây không chỉ là một bản game quốc tế được phát hành tại Việt Nam, mà là một tựa game được "thiết kế riêng cho người Việt".

Hướng tới tương lai

Từ một trò chơi điện tử trên di động, EA SPORTS™ FC Mobile Việt Nam, dưới sự phát hành bởi Garena Việt Nam, đang từng bước hướng đến tầm nhìn trở thành một bộ môn thể thao điện tử chuyên nghiệp. Sau cú bùng nổ ban đầu, tựa game đặt mục tiêu mang đến trải nghiệm bóng đá di động ngày càng hoàn thiện, đồng thời xây dựng một hệ sinh thái eSports quy mô lớn nhất tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, hàng loạt giải đấu chính thức, sự kiện giao lưu cộng đồng trực tiếp, cùng hàng ngàn hoạt động hợp tác với KOL, Streamer và các nhà sáng tạo nội dung trẻ sẽ được triển khai bài bản và nghiêm túc.

Với tham vọng của một nhà phát hành hàng đầu, Garena Việt Nam cam kết đưa EA SPORTS FC Mobile Việt Nam trở thành một sân chơi eSports chuyên nghiệp, nơi gắn kết cộng đồng và hiện thực hóa "giấc mơ sân cỏ" của hàng triệu game thủ Việt.

Kênh truyền thông chính thức:

Để cập nhật tin tức mới nhất về Garena FC Mobile Việt Nam, hãy theo dõi các kênh chính thức của nhà phát hành:

Tải game tại: https://fcmvn.onelink.me/QhkM/OBTorg

Official Website: https://fcmobile.garena.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/easfcmobilevn

Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/1043021520030813

Instagram: https://www.instagram.com/easfcmobilevn

YouTube: https://www.youtube.com/@easfcmobilevn

TikTok: https://www.tiktok.com/@easfcmobilevn