Bắt gặp Quang Dương tập luyện tại sân Pickleball của Trịnh Linh Giang và Lý Hoàng Nam

Sau khi "nhá hàng" những hình ảnh đầu tiên của sân pickleball hiện đại mang tên Matchup, sân pickleball của hai tay vợt Trịnh Linh Giang và Lý Hoàng Nam tiếp tục thu hút sự chú ý khi đón Quang Dương – một gương mặt trẻ nổi bật trong làng pickleball đến trải nghiệm và tập luyện tại đây.

Quang Dương xuất hiện tại sân pickleball của Hoàng Nam - Linh Giang

Qua những hình ảnh được hé lộ, Quang Dương diện trang phục thể thao năng động, tay cầm vợt pickleball cực tập trung và phong thái chuyên nghiệp trên sân. Không gian tại sân Matchup gây ấn tượng mạnh với tông màu xanh đậm, hệ thống ánh sáng đạt chuẩn, sân hiện đại không kém các sân quốc tế.

Quang Dương cực tập trung dù tập luyện hay thi đấu

Được biết, Matchup là dự án hợp tác giữa Trịnh Linh Giang và Lý Hoàng Nam, tọa lạc tại khu Thảo Điền (TP.HCM). Sân gồm 6 sân mái che và 1 sân ngoài trời, được thiết kế để đáp ứng cả nhu cầu luyện tập lẫn thi đấu chuyên nghiệp. Đây được xem là một trong những cơ sở pickleball có quy mô và tiêu chuẩn cao, góp phần đưa bộ môn đang "làm mưa làm gió" đến gần hơn với người yêu thể thao Việt.