Quang Dương ngày bé

Mới đây, Quang Dương khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ loạt ảnh thời thơ ấu trong chuyến về Việt Nam cách đây 8 năm. Khi ấy, cậu bé nhỏ nhắn diện áo dài truyền thống, một bộ đỏ, một bộ xanh nở nụ cười tươi rói bên em trai. Hình ảnh giản dị nhưng chan chứa tình cảm khiến người xem không khỏi xúc động.

Quang Dương ngày nhỏ

Sinh năm 2006 tại Mỹ, trong gia đình người Việt, Quang Dương sớm bộc lộ niềm đam mê thể thao. Trước khi đến với pickleball – môn thể thao đang "làm mưa làm gió" thời gian gần đây, Quang Dương từng có quãng thời gian gắn bó sâu sắc với quần vợt. Những bức ảnh cũ ghi lại cảnh cậu thi đấu ở các giải trẻ tại Việt Nam, trong đó có Giải quần vợt U14 châu Á – nhóm 2, Cúp Hưng Thịnh 2018, cho thấy tinh thần thi đấu mạnh mẽ và niềm đam mê thể thao đã sớm hình thành.

Quang Dương chơi tennis

Từ nền tảng quần vợt, Dương nhanh chóng ghi dấu ấn trong làng pickleball chuyên nghiệp với phong cách thi đấu tốc độ, phản xạ nhanh và tinh thần thi đấu gan lì.

Đỉnh cao của anh là khi vươn lên vị trí thứ 6 thế giới nội dung đơn nam trên bảng xếp hạng PPA Tour – thành tích hiếm có với một tay vợt gốc Việt. Tuy nhiên, tháng 7/2025, Quang Dương bất ngờ bị Hiệp hội Pickleball Mỹ (UPA) xóa khỏi hệ thống thi đấu chuyên nghiệp, sau khi không tham dự giải Major League Pickleball tại Michigan. Trước đó, anh từng bị phạt 50.000 USD vì tham gia một giải giao lưu tại Việt Nam sự kiện nằm ngoài hệ thống PPA.

Theo chia sẻ từ gia đình, việc Quang Dương vắng mặt là do đang về Việt Nam điều trị chấn thương, và phía UPA đã được thông báo. Tuy nhiên, Quang Dương vẫn bị gạch tên khỏi hệ thống của PPA. Hiện tại, tay vợt này đang ở Việt Nam và tham gia các giải đấu nằm ngoại PPA.







