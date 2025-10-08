Xin sạc nhờ điện thoại, cầu thủ 19 tuổi cưỡng hiếp cô gái tốt bụng, tình tiết giảm nhẹ tội mới gây phẫn nộ

Một vụ án gây phẫn nộ vừa được tuyên án tại Scotland: Niall Geany - cầu thủ 19 tuổi từng thi đấu cho CLB The Spartans FC (Edinburgh) - bị tuyên phạt 3 năm 9 tháng tù giam vì cưỡng hiếp một cô gái ngay trong chính ngôi nhà của cô, sau khi được cho vào sạc điện thoại.

Theo cáo trạng, vụ việc xảy ra vào ngày 3/3/2024. Sau một buổi tối đi chơi cùng bạn bè, Geany đi chung taxi với nạn nhân và bị "mắc kẹt" gần nhà cô. Thấy anh không thể liên lạc để về nhà, cô gái tốt bụng đã cho phép anh vào nhà sạc điện thoại. Tuy nhiên, thay vì biết ơn, cầu thủ trẻ lại có hành vi cố tình thân mật dù nạn nhân nhiều lần từ chối và khẳng định đã có bạn trai.

Bất chấp lời cầu xin "Không" và "Dừng lại", Geany vẫn cưỡng ép cô, khiến nạn nhân bị thương và rơi vào tình trạng hoảng loạn sau đó. Nhân chứng cho biết cô gái "thay đổi hoàn toàn" sau đêm kinh hoàng ấy.

Tại phiên tòa ở Glasgow, thẩm phán Alistair Watson khẳng định: "Cô ấy đã tin tưởng và cho anh vào nhà. Anh đáp lại bằng một tội ác kinh khủng".

Cựu hậu vệ phải của Spartans FC, Niall Geany bị bỏ tù ba năm chín tháng sau khi bị kết tội hiếp dâm

Ngoài án tù, Geany còn bị đưa vào danh sách tội phạm tình dục và bị cấm liên lạc với nạn nhân vĩnh viễn.

Điều khiến dư luận càng phẫn nộ hơn là việc tòa cho biết Geany có "chỉ số thông minh cao", "nguy cơ tái phạm thấp" và "có khả năng cải tạo tốt", từ đó giảm nhẹ hình phạt vì "tuổi còn trẻ". Quyết định này hiện gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội Scotland.

Một cô gái tin tưởng giúp đỡ người lạ - và cái kết quá đắt.