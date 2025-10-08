Hà Nội mưa ngập, cô gái vẫn ham đánh pickleball vì sân giá rẻ, cái kết không ai ngờ tới

Thời gian gần đây Hà Nội mưa như trút nước, nhiều tuyến phố biến thành "biển nước". Trong khi dân tình cuộn chăn nằm nhà, thì cô nàng Ngọc (đã thay đổi tên nhân vật) – một tín đồ pickleball chính hiệu vẫn hừng hực khí thế nhắn tin với bạn trai tên T.

"Có người nhượng lại sân giá rẻ, không đi thì phí lắm!".

Theo chia sẻ của bạn trai Ngọc, sáng sớm anh còn đang lim dim ngủ thì điện thoại reo liên tục. Đầu dây bên kia, giọng người yêu vang lên đầy phấn khích: "Trưa nay đánh nha anh, sân 250k/giờ mà người ta pass lại có nửa giá. Quá hời luôn!". Nghe thì hấp dẫn thật, nhưng nhìn ra ngoài trời mưa trắng xoá, anh chỉ biết khuyên: "Em ơi, mưa thế này chắc ngập đấy, đi sao nổi?". Nhưng Ngọc vẫn kiên quyết: "Không sao đâu, lát tạnh. Mình chơi tí rồi về".

Thế rồi, trời không tạnh. Đến giờ ra sân, mưa vẫn xối xả, nước ngập đến nửa bánh xe. Các tuyến đường tắc nghẽn, xe chết máy nằm la liệt. Cả nhóm ngồi bó gối trong group chat, đành ngậm ngùi "nhượng lại" sân cho nhóm khác để gỡ gạc chút tiền. Còn Ngọc, nhìn chiếc vợt mới tinh đang nằm trên ghế, chỉ biết thở dài tiếc nuối.

Cô gái ham sân giá rẻ ngày mưa và cái kết hỏng xe (Ảnh tạo bởi AI)

Hà Nội nhiều tuyến phố ngập sâu

Bạn trai kể lại mà vẫn chưa hết buồn cười: "Đam mê thể thao là tốt, nhưng có lẽ lần sau Ngọc nên xem dự báo thời tiết trước khi "săn" sân giá rẻ."

Câu chuyện của Ngọc đúng là khi đọc vừa thương vừa bật cười. Thời buổi này, pickleball đang hot rần rần, đến mức có người "bất chấp mưa gió, nước ngập" vẫn muốn được lên sân. Nhưng cũng từ đây, dân chơi pickleball rút ra bài học đừng để đam mê lấn át lý trí, vì thể thao là để vui không phải để "bơi" đến sân rồi mất cả công lẫn của.