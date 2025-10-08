Báo Indonesia tung “bằng chứng thép”, cáo buộc Malaysia nhập tịch cầu thủ sai luật

Làn sóng tranh cãi quanh vụ nhập tịch 7 cầu thủ của Malaysia tiếp tục leo thang khi mới đây, tờ Suara (Indonesia) công bố thêm loạt tài liệu được cho là "bằng chứng thép", chỉ rõ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vi phạm nghiêm trọng quy định của FIFA.

Theo đó, Suara khẳng định FAM đã sử dụng thông tin sai lệch về nguồn gốc ông bà của các cầu thủ Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero nhằm hợp thức hóa việc nhập tịch. Phía Malaysia cho rằng những người này có tổ tiên sinh ra tại Malacca, qua đó đủ điều kiện khoác áo đội tuyển theo điều luật "ông bà sinh tại quốc gia đại diện" của FIFA.

Báo Indonesia tung bằng chứng cho thấy ông Hendrik Jan Hevel sinh ra ở Hà Lan, chứ không phải Malaysia

Tuy nhiên, các tài liệu mà Suara thu thập được lại cho thấy điều ngược lại. Ví dụ điển hình là trường hợp Hector Hevel. Trong hồ sơ FAM, cầu thủ này được cho là có ông Hendrik Jan Hevel sinh ra ở Malaysia. Song theo dữ liệu công khai từ Hà Lan, Hendrik Jan Hevel thực tế chào đời tại The Hague, hoàn toàn không có gốc gác Malaysia.

Các cầu thủ nhập tịch đang bị cấm thi đấu sau án phạt của FIFA

FIFA cũng xác nhận họ đã vào cuộc điều tra và phát hiện nhiều điểm bất thường trong giấy tờ mà FAM nộp lên. Nếu kết luận cuối cùng khẳng định có gian lận, Malaysia có thể đối mặt án phạt cực nặng bao gồm khả năng bị xử thua 0-3 trong các trận có cầu thủ nhập tịch sai quy định, thậm chí bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027.

Trước cáo buộc nghiêm trọng này, FAM khẳng định họ hoàn toàn tuân thủ luật FIFA và sẽ nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS). Tuy nhiên, trong khi chờ kết quả điều tra chính thức, dư luận khu vực Đông Nam Á vẫn đang xôn xao, cho rằng đây có thể trở thành "vụ bê bối nhập tịch lớn nhất lịch sử bóng đá Malaysia".