"Đánh hay chưa biết, nhưng độc lạ thì nhất sân!" - loạt trang phục Halloween trên sân pickleball gây sốt

Độc lạ trang phục Halloween trên sân pickleball

Nếu ai nghĩ pickleball chỉ là một môn thể thao "dưỡng sinh" nhẹ nhàng chỉ cần vợt và bóng ra sân là xong, thì có lẽ bạn chưa thấy sân chơi Halloween năm nay! Một nhóm người chơi pickleball đã khiến cộng đồng mạng thích thú khi cùng nhau hóa thân trong loạt trang phục lễ hội "không đụng hàng", biến sân pickleball thành... sàn diễn thời trang! Những tay vợt "chất chơi" diện đủ kiểu trang phục từ ma mị đến sang chảnh, giúp buổi giao lưu thể thao hoá bữa tiệc hóa trang cực vui và giải trí.

Ngay từ khi bước vào sân, người xem đã không biết nên tập trung vào... cú đánh hay vào outfit của các tay vợt. Bên cạnh những bộ đồ thể thao quen thuộc, là sự xuất hiện của cả Pharaoh Ai Cập, thầy pháp bí ẩn, búp bê kinh dị, và cả nàng phù thủy cá tính. Ai nấy đều hóa thân chỉn chu từ đầu đến chân: từ lớp make-up cầu kỳ, phụ kiện cầm tay đến cả kiểu tóc đều được đầu tư công phu.

Một người chơi hài hước chia sẻ: "Đánh hay chưa thì chưa biết, nhưng hôm nay chắc chắn là sân pickleball độc lạ nhất rồi đó". Không khí buổi giao lưu Halloween pickleball diễn ra trong tiếng cười rộn ràng, những cú giao bóng vừa mang tính thể thao, vừa như một màn trình diễn thời trang ngẫu hứng. Người thắng - kẻ thua không quan trọng bằng tinh thần kết nối, sáng tạo và vui hết mình.

Dưới ánh nắng nhẹ và không khí Halloween sôi động, netizen chỉ có một thắc mắc, liệu vào sân, những tà áo dài ma thuật, hay outfit rườm rà này liệu có khiến người chơi vướng víu trong từng cú đánh. Tất nhiên, đó cũng có thể chỉ là màn hoá trang ngẫu hứng để tất cả đều vui vẻ và nhiệt huyết.

"Đây là pickleball hay buổi casting phim kinh dị vậy trời?", "Độc - lạ - chất nữa, Halloween năm nay đỉnh thật!"... Có thể nói, tinh thần thể thao kết hợp cùng năng lượng sáng tạo đã khiến buổi Halloween Pickleball trở thành một điểm nhấn cực kỳ thú vị. Bởi vì, ai bảo lên sân là phải nghiêm túc? Đôi khi, chỉ cần mang theo tinh thần vui vẻ và một bộ outfit "chất phát ngất" là bạn đã đủ để khiến cả sân phải "vỗ tay rần rần" rồi!