Đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U17 nữ Hồng Kông (Trung Quốc) với tỷ số 1-0 trong trận đấu quyết định chiều 17/10, qua đó giành quyền tham dự Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026. Thành tích này đánh dấu một cột mốc đáng tự hào cho bóng đá nữ trẻ Việt Nam, khép lại hành trình vòng loại với 2 trận toàn thắng và không để thủng lưới.

U17 nữ Việt Nam xuất sắc toàn thắng giành vé dự VCK châu Á 2026

Phát biểu sau trận, HLV Okiyama Masahiko không giấu nổi niềm tự hào:

"Tôi rất hạnh phúc và tự hào về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Họ không bỏ cuộc dù gặp khó khăn. Ở giờ nghỉ, tôi chỉ nhắc rằng nếu tin tưởng vào bản thân và đồng đội, chúng ta chắc chắn sẽ làm được".

Nhà cầm quân người Nhật cũng nhấn mạnh vai trò của chuyến tập huấn tại Đức trước giải, coi đó là yếu tố quan trọng giúp đội hình trẻ của Việt Nam trưởng thành hơn về thể lực, chiến thuật và bản lĩnh thi đấu.

Ghi nhận nỗ lực và thành tích ấn tượng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thưởng nóng 400 triệu đồng cho toàn đội ngay sau trận đấu. Đại diện VFF gửi lời chúc mừng thầy trò HLV Okiyama, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá trẻ nữ, tạo nền tảng cho các thế hệ kế cận.

Với việc giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2026, đội tuyển U17 nữ Việt Nam trở thành đội tuyển thứ 5 của bóng đá Việt Nam trong năm 2025 đoạt vé dự vòng chung kết châu lục, cùng với các đội U20 nữ, tuyển nữ quốc gia, U23 nam và đội futsal nam.