Đỗ Hoàng Hên mặc áo dài, xúc động hát Quốc ca ngày chính thức nhập tịch Việt Nam

Ngày 17/10, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên (tiền vệ Hendrio Araujo Da Silva) chính thức nhận quyết định nhập tịch Việt Nam. Trong trang phục áo truyền thống Việt Nam, Đỗ Hoàng Hên hát trôi chảy Quốc ca ở phần lễ chào cờ trước khi chính thức nhận Quyết định nhập tịch Việt Nam.

Đỗ Hoàng Hên hát Quốc ca

Không giấu được xúc động, Đỗ Hoàng Hên chia sẻ: “Tôi rất vui, tự hào và cảm thấy vô cùng biết ơn. Tôi đã chính thức trở thành công dân Việt Nam. Tôi yêu đất nước, con người Việt Nam. Tôi khao khát được cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với niềm tin của mọi người và đóng góp hết mình cho CLB bóng đá Hà Nội cũng như bóng đá Việt Nam".

Đỗ Hoàng Hên nhận quyết định nhập tịch

Đỗ Hoàng Hên và vợ

Ngay từ khi ký hợp đồng hồi tháng 5/2025, Hà Nội FC và Hendrio đều bày tỏ mong muốn hướng tới việc nhập quốc tịch Việt Nam, qua đó giúp tiền vệ gốc Brazil có thể cống hiến lâu dài cho bóng đá nước nhà.

Đỗ Hoàng Hên sẽ chính thức đủ điều kiện thi đấu tại V/League 2025/26 ngay từ vòng đấu thứ 7 khi CLB Bóng đá Hà Nội tiếp đón Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy lúc 19h15 tối 18/10. Đỗ Hoàng Hên là một trong những ngoại binh hay nhất V.League những năm gần đây, với lối chơi kỹ thuật, tư duy hiện đại và khả năng tạo đột biến cao. Nếu được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội lên đội tuyển Việt Nam, sự góp mặt của Đỗ Hoàng Hên sẽ gia tăng sức sáng tạo cho hàng công của tuyển Việt Nam.