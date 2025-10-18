Messi thua Ronaldo

Theo bảng xếp hạng mới nhất do Forbes công bố siêu sao Cristiano Ronaldo tiếp tục chứng minh sức hút thương hiệu vượt thời gian khi đứng đầu danh sách 10 cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới năm 2025, với tổng thu nhập ước tính 280 triệu USD. Dù đã bước sang tuổi 40, chân sút người Bồ Đào Nha vẫn bỏ xa phần còn lại nhờ hợp đồng "khủng" với CLB Al Nassr (Saudi Arabia) cùng hàng loạt hợp đồng quảng cáo béo bở.

Theo Forbes, Ronaldo kiếm khoảng 200 triệu USD từ lương và thưởng, trong khi 80 triệu USD còn lại đến từ hoạt động ngoài sân cỏ như quảng cáo, bản quyền hình ảnh, mạng xã hội và thương hiệu cá nhân "CR7". Việc chơi bóng tại Saudi Arabia không chỉ giúp anh duy trì phong độ mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng tại thị trường Trung Đông, nơi các CLB sẵn sàng chi mạnh để thu hút những ngôi sao hàng đầu.

Ronaldo dẫn đầu danh sách cầu thủ có thu nhập cao

Đứng thứ hai trong danh sách là Lionel Messi, người đang khoác áo Inter Miami tại giải MLS (Mỹ). Tổng thu nhập của siêu sao Argentina đạt 130 triệu USD, trong đó 65 triệu USD đến từ lương thưởng và phần còn lại nhờ quảng cáo cùng các khoản đầu tư cá nhân. Dù không còn thi đấu ở châu Âu, Messi vẫn là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu toàn cầu như Adidas, Apple hay Pepsi. Sức hút của anh tại Mỹ giúp giải MLS tăng mạnh về lượng người xem và giá trị bản quyền.

Messi chỉ đứng thứ 2 sau Ronaldo

Vị trí thứ ba thuộc về Karim Benzema với 104 triệu USD, phần lớn đến từ bản hợp đồng tại Al-Ittihad. Dù gặp khó khăn về phong độ, cựu đội trưởng Real Madrid vẫn hưởng mức lương cao hàng đầu thế giới. Tiếp đến là Kylian Mbappé với 95 triệu USD, dù vừa chuyển sang khoác áo Real Madrid. Sự hiện diện của Mbappé tại sân Bernabéu không chỉ giúp Real nâng tầm hình ảnh mà còn hứa hẹn mang lại nguồn doanh thu khổng lồ từ bản quyền và áo đấu.

Hai ngôi sao trẻ Erling Haaland và Vinícius Júnior lần lượt xếp thứ 5 và 6, với mức thu nhập ước tính 80 và 60 triệu USD. Cả hai đều đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, vừa là trụ cột CLB, vừa là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu lớn.

Đáng chú ý, Mohamed Salah của Liverpool đứng thứ 7 với 55 triệu USD, tiếp theo là Sadio Mané (54 triệu USD). Cặp đôi từng cùng nhau tỏa sáng ở Premier League giờ đều có tầm ảnh hưởng lớn tại thị trường châu Phi và Trung Đông.

Bất ngờ nhất trong bảng xếp hạng là hai cái tên trẻ Jude Bellingham (Real Madrid) và Lamine Yamal (Barcelona). Bellingham đứng thứ 9 với 44 triệu USD, trong khi Yamal – mới 18 tuổi đã lọt top 10 với 43 triệu USD, trở thành cầu thủ tuổi teen kiếm tiền nhiều nhất thế giới. Theo Forbes, Yamal đang là "ngôi sao vàng" mới của bóng đá Tây Ban Nha, sở hữu tiềm năng thể thao lẫn thương mại khổng lồ.

Danh sách của Forbes năm nay cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt của dòng tiền trong bóng đá. Các CLB tại Saudi Arabia đang trở thành điểm đến hấp dẫn về tài chính, trong khi những cầu thủ trẻ như Bellingham hay Yamal chứng minh rằng thế hệ mới có thể nhanh chóng bắt kịp đàn anh về giá trị thương mại.

Cristiano Ronaldo, Al Nassr - 207 triệu bảng Lionel Messi, Inter Miami - 96 triệu bảng Anh Karim Benzema, Al Ittihad - 77 triệu bảng Kylian Mbappe, Real Madrid - 70 triệu bảng Anh Erling Haaland, Manchester City - 59 triệu bảng Vinicius Jr., Real Madrid - 44 triệu bảng Mohamed Salah, Liverpool - 41 triệu bảng Sadio Mane, Al Nassr - 40 triệu bảng Anh Jude Bellingham, Real Madrid - 33 triệu bảng Anh Lamine Yaml, Barcelona - 32 triệu bảng



