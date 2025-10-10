Top cầu thủ giàu nhất thế giới: Ronaldo đã là tỷ phủ, Messi ở đâu?

Mới đây, theo thống kê của Bloomberg, Cristiano Ronaldo tiếp tục khẳng định vị thế “ông hoàng tài chính” của làng túc cầu khi dẫn đầu danh sách 10 cầu thủ giàu nhất thế giới năm 2025.

Siêu sao người Bồ Đào Nha hiện sở hữu khối tài sản ước tính lên tới 1,4 tỷ USD, vượt xa các đồng nghiệp cùng thời. Dù đã bước sang tuổi 40 và thi đấu ở giải VĐQG Ả Rập Xê Út, Ronaldo vẫn thu về hàng trăm triệu USD mỗi năm nhờ hợp đồng khổng lồ với Al Nassr, cùng nhiều thương vụ quảng cáo, kinh doanh và thương hiệu cá nhân “CR7” trải dài từ thời trang, nước hoa đến chuỗi khách sạn.

Ronaldo vượt Messi thành cầu thủ giàu nhất thế giới

Đứng thứ hai trong danh sách là Lionel Messi với 850 triệu USD. Dù thua kém Ronaldo về tổng tài sản, thủ quân tuyển Argentina vẫn duy trì thu nhập “khủng” nhờ hợp đồng với Inter Miami và các thương hiệu toàn cầu.

Ở vị trí thứ ba là David Beckham với khối tài sản ước tính 500 triệu USD. Dù đã giải nghệ, Beckham vẫn gặt hái thành công lớn nhờ danh tiếng thương hiệu cá nhân, các hợp đồng quảng cáo và đặc biệt là việc sở hữu CLB Inter Miami tại Mỹ.

Các vị trí còn lại trong top 10 lần lượt thuộc về Neymar, Kylian Mbappé, Wayne Rooney, Karim Benzema, Zlatan Ibrahimović, Ronaldo Nazário (Ronaldo “béo”) và Gareth Bale.

Danh sách này cho thấy sức hút của bóng đá không chỉ nằm trên sân cỏ mà còn ở khả năng kiếm tiền và xây dựng thương hiệu cá nhân. Ronaldo, với sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ, không chỉ là huyền thoại bóng đá mà còn là biểu tượng của thành công, bền bỉ và khả năng “biến danh tiếng thành tài sản” bậc nhất thế giới thể thao.

Top 10 cầu thủ giàu nhất thế giới

1. Cristiano Ronaldo: 1,4 tỷ USD

2. Lionel Messi: 850 triệu USD

3. David Beckham: 500 triệu USD.

4. Neymar: 350 triệu USD

5. Kylian Mbappe: 300 triệu USD

6. Wayne Rooney: 216 triệu USD

7. Karim Benzema: 200 triệu USD

8. Zlatan Ibrahimovic: 190 triệu USD

9. Ronaldo “béo”: 160 triệu USD

10. Gareth Bale: 145 triệu USD



