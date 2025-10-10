Victoria Beckham bị con gái Harper “chê” tơi tả!

Harper "chê" kĩ năng nhảy của Victoria

Trong loạt phim tài liệu mới của Victoria Beckham trên Netflix, khán giả không chỉ thấy lại hành trình của "Posh Spice" từ cô gái nhút nhát đến nhà thiết kế nổi tiếng, mà còn được chứng kiến một khoảnh khắc siêu đáng yêu giữa cô và con gái út Harper.

Ở tuổi 51, Victoria vẫn luôn cố gắng bắt kịp xu hướng - lần này là… nhảy TikTok. Nhưng hóa ra, ngay cả một cựu thành viên Spice Girls cũng không đủ "chuẩn" theo tiêu chí của con gái tuổi teen!

Trong cảnh phim, Victoria dành thời gian cùng Harper (14 tuổi) tập một trend nhảy trên nền nhạc Le Freak của nhóm Chic. Mở đầu, Victoria tâm sự: "Spice Girls giúp tôi cảm thấy đủ tốt khi là chính mình. Và mỗi ngày, tôi đều nói với Harper rằng: hãy theo đuổi ước mơ của con và cứ là chính con".

Ngay sau đó, khung cảnh trở nên cực kỳ dễ thương khi Harper bắt đầu hướng dẫn mẹ: "Giờ là vai, vỗ tay, rồi con sẽ làm thế này, mẹ làm gì cũng được nha". Victoria lắc đầu: "Mẹ không thích freestyle đâu!".

Khi bắt đầu quay, Harper nhanh chóng "bắt lỗi" mẹ: "Không, không! Mẹ phải làm động tác nhảy gì đó chứ! Làm đại đi, múa tap cũng được!". Victoria vừa cười vừa hỏi: "Con có định dùng filter không?". Khi Harper cho xem, cô lập tức hào hứng: "Ôi mẹ trông xinh quá trong cái filter này!". Sau khi hoàn thành video, Victoria đùa: "Thấy chưa, mẹ vẫn còn biết nhảy đấy nhé! Mà góc quay này cũng khá đẹp cho mẹ nữa!".

Bên cạnh những khoảnh khắc hài hước, tập đầu của phim còn hé lộ quá khứ ít ai biết của Victoria: tuổi thơ cô đơn, bị bắt nạt và hành trình tìm lại giá trị bản thân. Victoria kể, cô lớn lên ở Hertfordshire cùng cha mẹ - Tony và Jackie - cùng hai anh chị em Christian và Louise.

"Tôi từng là đứa trẻ cô độc, bị bắt nạt ở trường. Tôi không hoà đồng, không cảm thấy mình thuộc về nơi nào. Nhưng khi đứng trên sân khấu, dù chỉ trong khoảnh khắc, tôi được trở thành người khác. Tôi không muốn là chính mình, vì tôi không thích mình. Tôi chỉ mong được ai đó yêu quý".

Cô tiết lộ niềm đam mê đầu tiên là khiêu vũ, dù bản thân không có năng khiếu tự nhiên. Cha cô - người từng thế chấp nhà để cho con học trường nghệ thuật - luôn dạy rằng chỉ có nỗ lực mới khiến mình khác biệt.

"Tôi không giống các cô gái khác. Tôi thường bị chê ngoại hình, cân nặng. Có lần, hiệu trưởng nói: 'Ở màn cuối, chúng tôi sẽ để các em đứng hàng sau', ý là tụi tôi không được ưa nhìn như những người còn lại". Victoria xúc động nhớ lại: "Tôi từng khóc gọi cho mẹ, nói muốn về nhà. Mẹ bảo: 'Về đi, mẹ con mình đi mua đôi giày mới'. Nhưng bố thì nói: 'Con ở lại. Con phải làm việc chăm chỉ'".

Cha mẹ cô cũng xuất hiện trong phim, kể về quá khứ lao động vất vả của gia đình và niềm tự hào khi con gái thành công. Victoria chia sẻ lại tấm ảnh "xe Rolls-Royce" từng gây bão mạng sau khi David Beckham trêu cô trong phim tài liệu năm 2023.

"Bố tôi bắt đầu từ con số 0. Ông từng ngồi cùng chúng tôi trong gara, dạy chúng tôi lắp ráp ổ điện, rồi cả nhà lại chất hàng lên xe đi giao. Bố làm việc cực kỳ chăm chỉ, và ông mong tôi cũng như vậy".

Nỗ lực ấy được đền đáp: dù đã rời xa âm nhạc hơn 20 năm, Victoria vẫn kiếm hơn 1,7 triệu bảng Anh trong năm qua từ sự nghiệp ca hát - một minh chứng cho sức ảnh hưởng chưa bao giờ phai nhạt của "Posh Spice" huyền thoại.