Vì sao Phan Hiển cực thân với Chí Anh - tình cũ của Khánh Thi?

Nếu trong giới dancesport Việt Nam có mối quan hệ nào khiến công chúng vừa ngưỡng mộ vừa xúc động, thì chắc chắn đó là giữa Phan Hiển - Khánh Thi và kiện tướng Nguyễn Chí Anh.

Mới đây, nhân sinh nhật của Chí Anh, Phan Hiển đã đăng tải dòng chia sẻ đầy tình cảm: "Chúc mừng sinh nhật Anh Thầy đặc biệt. Chúc anh thật nhiều sức khoẻ và luôn hạnh phúc bên gia đình. Với em, anh luôn là tượng đài của dancesport và là người tạo ra những nhà vô địch may mắn hơn là em được nằm trong số đó... Mong anh sẽ ngày càng dẫn dắt dancesport Việt Nam vươn lên tầm cao mới".

Chỉ vài dòng ngắn gọn nhưng chứa đựng sự trân trọng và biết ơn, đủ thấy tình cảm "thầy - trò" và mối gắn kết đặc biệt giữa hai người đàn ông từng được nhắc đến nhiều trong cùng một câu chuyện: Chí Anh là người thầy và cũng là tình cũ của Khánh Thi, còn Phan Hiển chính là chồng hiện tại của cô.

Khánh Thi cũng không quên gửi lời chúc mừng đến "ông bạn" thân thiết Chí Anh: "Mỗi lần ra Hà Nội là vợ chồng tui được ông đón đi ăn, ăn uống trà đá. Có hôm 11h đêm vẫn lang thang khắp phố cổ dù tối muộn. Chúc ông thêm tuổi thêm hớn hở và vẫn luôn là cánh chim đầu đàn dẫn dắt thế hệ vàng dancesport Việt Nam nhé".

Bức ảnh cả ba cùng nâng ly trong không gian ấm cúng tại Hà Nội khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú. Bởi hiếm có mối quan hệ nào mà giữa "thầy - trò - tình cũ" lại dung hòa được đến vậy - không chỉ tôn trọng, mà còn thân thiết, đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

Ở tuổi trưởng thành, khi mọi va vấp đã qua, những người từng đi qua nhau bằng nhiều vai trò khác nhau vẫn có thể ngồi lại, cười nói vui vẻ, cùng chúc nhau những điều tốt đẹp nhất - đó mới là điều đáng trân trọng.

Một bức ảnh, ba con người - ba chương trong lịch sử dancesport Việt Nam - và một tình bạn vượt qua mọi định kiến.