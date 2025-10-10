HLV Kim Sang-sik: Đội tuyển Việt Nam ghi 3 bàn là thành công

HLV Kim Sang Sik trả lời phỏng vấn.

Đội tuyển Việt Nam không nên nghĩ về Malaysia Đội tuyển Việt Nam chọn phương án an toàn trong hiệp 1. Hiệp 2 chúng tôi mới sử dụng các cầu thủ có xu hướng tấn công. Chúng tôi khai thác vấn đề thể lực đối phương đi xuống. Đội thực hiện tốt chiến thuật và có được kết quả thuận lợi. Đội tuyển Malaysia cũng thắng nên Việt Nam đứng thứ hai. Chúng tôi phải cố gắng 3 trận tới và không nên nghĩ nhiều về đối thủ.

Đội tuyển Việt Nam có thể thắng đậm hơn Huấn luyện viên Kim Sang-sik mở đầu phần trả lời họp báo: " Đội tuyển Việt Nam dứt điểm nhiều và có thể ghi nhiều bàn hơn. Tuy nhiên, 3 bàn thắng cũng là một thành công. Dứt điểm tốt hơn, chúng ta sẽ có nhiều bàn hơn ".

HLV Nepal tiết lộ về thói quen Chúng tôi thường xuyên ghi chép, đôi khi có thể là những lời nhắc bình thường, những ghi nhớ. Nhưng tôi xem chi tiết trận đấu chứ không chỉ qua băng hình, như thế sẽ có phân tích phù hợp, ghi chép cũng là những nghiên cứu.

HLV trưởng đội tuyển Nepal.

ĐT Việt Nam lẽ ra thắng 6-1 Nepal đã phòng ngự tốt. Thực ra đội tuyển Việt Nam có thể đã thắng đậm hơn, 6-1 chẳng hạn. Quan trọng là các cầu thủ của tôi đã cố ngăn chặn đội tuyển Việt Nam lên bóng. Đội tuyển Việt Nam chỉ tạt bóng là chủ yếu. Đá với 10 người trong 50 phút là không dễ dàng nên cách chơi đó là phương án tốt nhất chúng tôi có thể sử dụng.

Thẻ đỏ là bước ngoặt Nhà cầm quân người Australia nhận xét: " Bước ngoặt của trận đấu là tấm thẻ đỏ mà cầu thủ Nepal phải nhận. Dù vậy, tôi tự hào vì các học trò của mình. Họ chơi đầy nỗ lực và đã gỡ hòa 1-1. Các cầu thủ có phản ứng tốt trong khó khăn. Tuyển Việt Nam có chất lượng đồng đều nên giành chiến thắng và chúng tôi sẽ chuẩn bị kĩ cho trận đấu tiếp theo ".