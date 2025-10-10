Dâu cả nhà Beckham "xát muối" vào tim mẹ chồng - Victoria

Trong khi cả gia đình Beckham tề tựu tại London để chúc mừng thành công của Victoria Beckham tại buổi công chiếu loạt phim tài liệu mới trên Netflix, thì con trai cả Brooklyn Beckham lại đang thong dong vi vu cùng vợ Nicola Peltz trên chiếc mô tô Ducati đỏ rực ở Beverly Hills.

Như ngầm khẳng định "chúng tôi là một đội", Nicola ôm chặt lấy chồng khi cả hai lướt qua những con phố đắt đỏ của Los Angeles. Chiếc nhẫn kim cương khổng lồ trên tay cô lấp lánh dưới nắng, thu hút mọi ánh nhìn. Nàng diễn viên diện áo đen bó sát, quần yoga khoe dáng thon gọn, đội mũ bảo hiểm ton-sur-ton cùng chồng. Brooklyn chọn phong cách đơn giản với áo hoodie, quần short xanh và đôi Converse quen thuộc.

Trái lại, ở phía bên kia Đại Tây Dương, Victoria Beckham (51 tuổi) lại rạng rỡ bên chồng David cùng các con Romeo, Cruz và Harper tại buổi chiếu ra mắt hai tập đầu của phim tài liệu mang tên mình. Dù đêm đó tràn ngập niềm vui và cảm xúc, nhưng sự vắng mặt của Brooklyn lại khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.

Chỉ hai năm trước, vợ chồng Brooklyn - Nicola còn cùng xuất hiện tại buổi công chiếu phim "Beckham" của David, cũng chính ở địa điểm này. Thế nhưng, sau những mâu thuẫn kéo dài, cả hai đã dần tách khỏi đại gia đình Beckham và vắng mặt trong mọi dịp quan trọng, từ sinh nhật 50 tuổi của David đến các buổi tụ họp gia đình.

Và lần này, giữa lúc mọi spotlight đổ dồn về Victoria sau bộ phim tài liệu vừa ra mắt, Nicola Peltz vẫn không chịu kém cạnh, tung loạt ảnh tình tứ bên Brooklyn, hành động "chiếm hữu" chẳng khác nào "xát muối" vào khoảng trống tình thân của Victoria trong ngày đáng lẽ nên được con trai cả bên cạnh.

Phát biểu tại sự kiện, Victoria xúc động gửi lời cảm ơn "tới chồng tôi, người đã thuyết phục và bắt buộc tôi - không cho tôi lựa chọn nào khác - cảm ơn anh, David. Và các con của tôi: Brooklyn, Romeo, Cruz, Harper... Quá trình này khiến tôi nhận ra: tôi đủ rồi". Cô chia sẻ thêm rằng năm qua là quãng thời gian đầy cảm xúc, với nhiều buổi trị liệu giúp cô nhìn lại hành trình của mình, đồng thời không quên gửi lời cảm ơn bố mẹ, anh chị và các thành viên Spice Girls.

Buổi công chiếu còn trở nên đặc biệt khi có sự tái ngộ của nhóm Spice Girls - Geri Halliwell, Emma Bunton và Melanie Chisholm - chỉ thiếu mỗi Mel B do bận công tác ở Mỹ. "Victoria rất hạnh phúc khi các cô gái có thể đến. Họ là phần quan trọng trong hành trình của cô ấy, và cũng xuất hiện nhiều trong phim tài liệu này".

Dù không góp mặt tại sự kiện, Brooklyn và Nicola vẫn xuất hiện chớp nhoáng trong đoạn phim, tại hậu trường show thời trang Paris của Victoria hồi tháng 9/2024. Trong khi Victoria xúc động chia sẻ về mong muốn khiến gia đình tự hào, khán giả có thể thấy Brooklyn và Nicola xuất hiện lẫn trong đám đông khách mời.

Tuy vậy, mọi dấu hiệu đều cho thấy mối quan hệ giữa cặp đôi và đại gia đình Beckham vẫn "đóng băng". Brooklyn không chúc mừng sinh nhật em trai Romeo, cũng không tham dự sinh nhật 50 tuổi của bố. Khi anh và Nicola tổ chức lễ gia hạn lời thề hôn nhân ở New York hồi tháng 8, không một thành viên Beckham nào xuất hiện.

Từ sau đám cưới xa hoa năm 2022, hai bên gia đình hầu như chưa từng đoàn tụ. Và có vẻ như Brooklyn cùng Nicola đã thật sự quyết định rời xa "Thương hiệu Beckham" để bắt đầu cuộc sống riêng của họ ở Mỹ.