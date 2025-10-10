Doãn Hải My nghi vấn mang bầu?

Mới đây, Doãn Hải My – bà xã của cầu thủ Đoàn Văn Hậu trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi xuất hiện với chiếc váy rộng màu pastel nhẹ nhàng, kết hợp mái tóc buông dài và phong cách trang điểm tự nhiên. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng bàn tán chính là vòng 2 "lùm lùm" của nàng WAG trông có phần đầy đặn hơn so với trước đây.

Ngay sau đó, loạt bình luận đặt nghi vấn Doãn Hải My đang mang thai lần hai xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn. Nhiều người cho rằng việc cô gần đây thường xuyên mặc đồ rộng, hạn chế diện trang phục ôm sát càng làm nghi vấn thêm rộ lên. Tuy nhiên, cả Doãn Hải My lẫn Đoàn Văn Hậu đều giữ im lặng, không có bất kỳ phản hồi nào về tin đồn này.

Doãn Hải My gần đây thường xuyên mặc đồ rộng

Hải My xuất hiện với vòng 2 lùm lùm (Ảnh: Thuỷ Ngan Cháy Tỏi Hàng Lược)

Văn Hậu và Hải My về chung một nhà cuối năm 2023. Cặp đôi đã đón con trai đầu lòng vào tháng 5/2024, sau gần nửa năm kết hôn. Cuộc sống gia đình của Văn Hậu được nhiều người hâm mộ vẫn dành lời chúc phúc, ngày càng viên mãn.

Kể từ khi trở thành vợ cầu thủ nổi tiếng, Doãn Hải My được nhận xét ngày càng đằm thắm và kín đáo. Cô thường chọn những thiết kế thanh lịch, tông màu nhẹ nhàng, thể hiện rõ hình ảnh người phụ nữ hiện đại, yêu gia đình và biết tận hưởng hạnh phúc.