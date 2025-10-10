Visual sáng bừng của "hoàng tử ếch" Hoàng Quý Phước ở giải bơi vô địch quốc gia 2025

Tại Giải bơi vô địch quốc gia 2025, Hoàng Quý Phước một lần nữa "đốn tim" dân mạng khi xuất hiện với visual cực điển trai. Trong khoảnh khắc rời bể bơi, nụ cười tươi cùng thân hình săn chắc, làn da rám nắng của anh khiến nhiều người thốt lên: "Rái cá sông Hàn vẫn phong độ như ngày nào!".

Visual sáng bừng của kình ngư Hoàng Quý Phước

Bước sang tuổi 32, Hoàng Quý Phước vẫn giữ thể hình cực chuẩn của một vận động viên đỉnh cao: cao hơn 1m80, cơ bắp rõ nét, đặc biệt là phần vai và lưng, "vũ khí" giúp anh tạo nên những cú bứt tốc mạnh mẽ trong đường đua xanh. Dù từng trải qua không ít chấn thương nhưng kình ngư Đà Nẵng vẫn giữ vững tinh thần và sự nhiệt huyết khiến giới trẻ nể phục.

Tại giải năm nay, Hoàng Quý Phước tiếp tục thi đấu ấn tượng. Anh cùng đội Đà Nẵng giành huy chương vàng nội dung tiếp sức 4x100m tự do nam với thành tích ấn tượng 3'26"27. Ở các nội dung cá nhân, anh cũng mang về huy chương đồng 50m bướm, chứng minh kinh nghiệm và đẳng cấp vẫn là lợi thế của "hoàng tử ếch".

Hoàng Quý Phước vẫn có phong độ tốt ở tuổi 32

Suốt hơn 15 năm gắn bó với bơi lội, Hoàng Quý Phước đã mang về 5 huy chương vàng SEA Games, phá nhiều kỷ lục quốc gia và trở thành biểu tượng của làng bơi Việt Nam. Giữa dàn VĐV trẻ trung, Hoàng Quý Phước vẫn toát lên sức hút riêng, vừa là "nam thần" thể thao, vừa là người truyền cảm hứng về ý chí bền bỉ và tình yêu mãnh liệt với đường đua xanh.