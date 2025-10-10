Vươn tầm quốc tế: Sao nhí Việt nhận thư mời tham dự Giải vô địch Pickleball Thế giới 2025

Mới đây, vận động viên trẻ Lê Bảo Lâm chính thức nhận được thư mời từ Liên đoàn pickleball Hoa Kỳ (UPA) để tham dự Giải vô địch pickleball thế giới 2025 - Jenius Bank Pickleball World Championships tại Dallas, Texas (Mỹ).

Đây là giải đấu đẳng cấp cao nhất của pickleball quốc tế, quy tụ những tay vợt trẻ xuất sắc nhất toàn cầu. Việc được lựa chọn tham dự là vinh dự đặc biệt, đồng thời đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên hành trình thể thao của Lê Bảo Lâm.

Trước đó, Bảo Lâm đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi vô địch nội dung đơn nam U12 tại Giải trẻ châu Á 2025 (Junior Open) do Liên đoàn pickleball châu Á tổ chức. Thành tích này giúp em giành quyền góp mặt tại giải thế giới, đại diện Việt Nam tranh tài cùng các VĐV trẻ hàng đầu.

Sao nhí Lê Bảo Lâm chính thức nhận được thư mời từ Liên đoàn pickleball Hoa Kỳ (UPA) để tham dự Giải vô địch pickleball thế giới 2025

Giải vô địch Pickleball thế giới không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là cơ hội quý giá giúp các VĐV trẻ: Giao lưu văn hoá toàn cầu, phát triển bản thân và kỹ năng thi đấu chuyên nghiệp và đại diện quốc gia trên đấu trường quốc tế.

Từ những buổi tập luyện miệt mài trên sân, Lê Bảo Lâm đã dần khẳng định bản lĩnh và niềm đam mê pickleball. Giờ đây, cậu bé tài năng của Việt Nam đang từng bước vươn tầm thế giới, mang theo niềm tự hào cho pickleball Việt Nam và minh chứng rằng nỗ lực cùng đam mê có thể đưa ta đi rất xa.



