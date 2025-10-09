Quang Dương pickleball ủng hộ 200 triệu, Đỗ Duy Mạnh cùng dàn sao thể thao chia sẻ với bà con vùng lũ Thái Nguyên

Những ngày này, Thái Nguyên đang phải gồng mình chống chọi sau cơn bão lũ lịch sử khiến nhiều khu vực bị ngập nặng. Trước tình hình khó khăn của người dân, nhiều vận động viên và nhân vật nổi tiếng trong giới thể thao Việt đã nhanh chóng lên tiếng kêu gọi hỗ trợ và trực tiếp quyên góp cho đồng bào vùng lũ.

Trên trang cá nhân, Quang Dương - Thần đồng pickleball và nhà vô địch quốc tế - thông báo ủng hộ 200 triệu đồng gửi trực tiếp đến Ủy ban MTTQ Việt Nam để hỗ trợ bà con vùng lũ tỉnh Thái Nguyên. Anh viết: ""Con xin kính gửi 200 triệu VND cho Ủy ban MTTQ VN để giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt ở Thái Nguyên. Cầu trời cho mọi người được bình an". Ngoài ra, Quang Dương cũng cập nhật liên tục tin tức vùng bão lũ và kêu gọi mọi người cùng giúp bà con Thái Nguyên vượt qua khó khăn.

Cùng thời điểm, Trương Vinh Hiển, một gương mặt quen thuộc trong làng pickleball Việt Nam, cũng chia sẻ hình ảnh chuyển khoản 50 triệu đồng đến MTTQ tỉnh Thái Nguyên, kèm lời nhắn: "Thương bà con Thái Nguyên chịu ảnh hưởng nặng sau cơn bão lũ. Mong mọi người sớm vượt qua giai đoạn này, bình an và mạnh mẽ hơn".

Bên cạnh đó, nhiều ngôi sao khác như đội trưởng ĐT Việt Nam Đỗ Duy Mạnh cùng gia đình, cầu thủ Văn Toàn, Văn Hậu khi biết tin - cũng lan tỏa thông tin tài khoản quyên góp chính thức của Ủy ban MTTQ tỉnh để kêu gọi ủng hộ, dùng sức ảnh hưởng trên MXH để lan toả thông điệp nối vòng tay lớn, chia sẻ cùng bà con vùng bão lỹ.

Trên mạng xã hội, hàng loạt bài viết được chia sẻ rộng rãi, thể hiện tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái của giới thể thao Việt cùng cả nước hướng về những bà con miền Bắc đang gồng mình vượt qua cơn lũ. Giữa những hình ảnh ngập lụt khắp trung tâm thành phố, sự chung tay của cộng đồng - đặc biệt là những người có sức ảnh hưởng - đang góp phần lan tỏa niềm tin và hy vọng đến với bà con vùng lũ. "Không chỉ là những người thi đấu trên sân, họ còn là những tấm gương về tình người trong hoạn nạn" - một bình luận để lại bên dưới bài đăng của Quang Dương viết.

Duy Mạnh cùng gia đình ủng hộ bà con vùng lũ

Văn Toàn, Văn Hậu chia sẻ lời kêu gọi ủng hộ bà con Thái Nguyên

Nàng WAG Tố Uyên, vợ cầu thủ Thành Chung xót xa cho những mảnh đời vùng lũ



