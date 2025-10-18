Malaysia từ chối công bố sự thật nguồn gốc 7 cầu thủ nhập tịch gian lận

Trong buổi họp báo đột xuất chiều 17/10, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bị chất vấn về nguồn gốc thực sự của 7 cầu thủ nhập tịch vừa bị LĐBĐ thế giới (FIFA) cấm thi đấu. Phó Chủ tịch FAM Sivasundaram từ chối công bố thông tin này.

"Các bạn hỏi vì sao chúng tôi không chứng minh gốc gác của họ ư? Chúng tôi không thể tiết lộ ở thời điểm này. Hãy chờ đến khi vụ việc kết thúc", ông Sivasundaram cho biết. Các đại diện khác của LĐBĐ Malaysia tham gia buổi họp báo cũng không đưa ra câu trả lời cụ thể về các chi tiết khác của quá trình nhập tịch cầu thủ cũng như kháng cáo.

LĐBĐ Malaysia không khẳng định hay phủ nhận nguồn gốc thực sự của các cầu thủ nhập tịch bị FIFA cho là vi phạm.

Trước đó, sáng 15/10, FAM nộp đơn kháng cáo lên Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Với hy vọng thoát hoặc giảm nhẹ án phạt về tội gian lận nhập tịch cầu thủ, LĐBĐ Malaysia thuê đội ngũ luật sư người nước ngoài. Ông Mahadi cũng cho biết hồ sơ liên quan được chuẩn bị kỹ hơn rất nhiều so với lần giải trình trước đó.

Kết quả kháng cáo của LĐBĐ Malaysia dự kiến được công bố vào ngày 30/10. Theo tờ New Straits Time,đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua trong các trận gặp Nepal và Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 - khi họ sử dụng 7 cầu thủ vi phạm là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

LĐBĐ Malaysia luôn khẳng định sai sót trong quá trình thực hiện nhập quốc tịch cho cầu thủ là lỗi hành chính. Cụ thể, một nhân viên của FAM "vô tình tải lên tài liệu do cơ quan đại diện cung cấp, thay vì tài liệu chính thức được ban hành bởi Cục Đăng ký Quốc gia".

Chiều 17/10, Liên đoàn bóng đá Malaysia thông báo đình chỉ Tổng thư ký Noor Azman Rahman. Quyết định này được đưa ra nhằm phục vụ quá trình điều tra về vụ bê bối gian lận nhập tịch cầu thủ. LĐBĐ Malaysia khẳng định họ không biết và không chịu trách nhiệm về việc thông tin của các cầu thủ bị làm sai lệch so với giấy tờ gốc.



