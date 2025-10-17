MB Pickleball D-Joy Tour 2025 chặng 3 bùng nổ, hướng đến Vietnam Masters

Sự kiện quy tụ hơn 600 vận động viên hàng đầu trong và ngoài nước, được xem là chặng bản lề quyết định cho hành trình đến với Vietnam Masters - Grand Slam của Pickleball Việt Nam.

Chặng 3 của hệ thống giải đấu quy mô chuyên nghiệp bậc nhất

Là chặng thứ ba trong chuỗi giải quy mô bậc nhất châu Á hiện nay, giải Pickleball D-Joy Tour 2025 tiếp tục nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Tiếp nối thành công vang dội của hai chặng trước đó với hơn 1.000 lượt vận động viên đăng ký tham dự, tại chặng này, các tay vợt tiếp tục tích lũy điểm số D-Joy Race Point (DRP) - hệ thống xếp hạng chính thức do D-Joy xây dựng, làm cơ sở lựa chọn những gương mặt xuất sắc hàng đầu bước vào Vietnam Masters.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) - Nhà tài trợ danh xưng tiếp tục đồng hành góp phần đưa Pickleball Việt Nam vươn tầm quốc tế, từ quy mô tổ chức đến chất lượng vận hành. Bên cạnh đó, giải đấu có thêm sự đồng hành của nhiều thương hiệu uy tín khác như Franklin, Vietnam Airlines, Tập đoàn TTC, thương hiệu Jogarbola, Coca-Cola, Zocker, Joma, V.LOOP,… cùng chung tay nâng tầm trải nghiệm và lan tỏa tinh thần thể thao Việt.

MB Pickleball D-Joy Tour 2025 chặng 3 quy tụ dàn vận động viên đẳng cấp như: Kento Tamaki, Phúc Huỳnh, Jack Wong, Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Adam Walters, Nicola Schoeman, Connie Lee,… những tay vợt hàng đầu, mang đến những màn so tài mãn nhãn, kịch tính và đậm chất thể thao đỉnh cao.

Giải đấu không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của D-Joy trong việc xây dựng hệ sinh thái Pickleball toàn diện tại Việt Nam, bao gồm đào tạo, thi đấu, thương mại và kết nối quốc tế.

Vietnam Masters - hành trình đến vinh quang của vận động viên Việt Nam

Khát khao, bản lĩnh và vinh quang - đó là những gì Vietnam Masters hướng tới, giải đấu dự kiến diễn ra từ 01 - 07/12/2025 sẽ khép lại mùa giải Pickleball D-Joy Tour 2025, đồng thời mở ra một cột mốc mới cho hành trình chuyên nghiệp hóa Pickleball Việt Nam.

Được ví như "Grand Slam" của Pickleball Việt Nam, Vietnam Masters là giải đấu danh giá hàng đầu trong hệ thống, nơi quy tụ những tay vợt hàng đầu Việt Nam và khu vực tranh tài cho danh hiệu cao bậc nhất. Đây không chỉ là sân chơi thể thao, mà còn là biểu tượng cho tinh thần kiên định và khát vọng chinh phục, nơi mọi điểm số DRP (D-Joy Race Point), mọi nỗ lực suốt cả mùa giải được kết tinh và chuyển hóa thành vinh quang.

Để góp mặt tại Vietnam Masters, các vận động viên phải vượt qua cơ chế tuyển chọn khắt khe gồm: 24 hạt giống - những tay vợt nằm trong top đầu bảng xếp hạng DRP của từng nội dung, được vào thẳng vòng 1/32 và miễn phí tham dự; 18 vị trí vòng bảng - dành cho các vận động viên nằm ngoài nhóm hạt giống, tranh 6 suất cuối cùng vào vòng trong. Đây là cơ hội để các tay vợt thể hiện bản lĩnh, bứt phá và khẳng định mình trước thềm mùa giải mới.

Chính vì vậy, MB Pickleball D-Joy Tour 2025 chặng 3 sẽ là cột mốc quyết định, nơi điểm số DRP được chốt lại để xác định danh sách chính thức góp mặt tại Vietnam Masters - chặng cuối cùng của mùa giải, với quy mô và thể thức thi đấu được nâng cấp toàn diện, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài mãn nhãn bậc nhất năm.

Đại diện Ban tổ chức D-Joy Tour chia sẻ: "Vietnam Masters là hành trình đến vinh quang của những vận động viên chuyên nghiệp - nơi phong độ, kỹ thuật và tinh thần thi đấu được đẩy lên giới hạn cao. Không chỉ khép lại một mùa giải, đây còn là bước đệm để Pickleball Việt Nam vươn tầm châu lục. Sau khi ra mắt Liên minh Pickleball Toàn cầu, chúng tôi sẽ tiếp tục ký kết hợp tác chiến lược với nhiều quốc gia châu Á, hướng đến các đấu trường lớn như SEA Games, ASIAD và xa hơn là Olympic".

Toàn bộ giải đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên HTV Thể Thao, fanpage D-Joy và các nền tảng số, dự kiến thu hút hàng triệu lượt theo dõi trực tuyến và trực tiếp tại sân. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, MB Pickleball D-Joy Tour 2025 chặng 3 sẽ mang đến mùa giải sôi động, hấp dẫn và đầy cảm hứng cho người hâm mộ Việt Nam.